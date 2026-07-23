https://news.day.az/politics/1849867.html Лузер подает голос: Раффи Ованнисян так ничего и не понял - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова Заявление лидера партии "Наследие" Раффи Ованнисяна о том, что современный Ереван якобы превратился в "город-побратим Баку", вызвало улыбку в нашей стране, но заставило в очередной раз констатировать, что на политическом поле соседнего государства присутствуют откровенно анекдотичные персоны.

Лузер подает голос: Раффи Ованнисян так ничего и не понял - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова

Политика, 23 июля 2026 22:30 (UTC +04:00) 6 087
Лузер подает голос: Раффи Ованнисян так ничего и не понял

Автор: Акпер Гасанов

Заявление лидера партии "Наследие" Раффи Ованнисяна о том, что современный Ереван якобы превратился в "город-побратим Баку", вызвало улыбку в нашей стране, но заставило в очередной раз констатировать, что на политическом поле соседнего государства присутствуют откровенно анекдотичные персоны. Очевидно же, что имела место попытка откровенного лузера напомнить о себе через озвучивание популистского заявления.

Тут стоит напомнить, что еще пятнадцать лет назад Раффи Ованнисян был одной из наиболее узнаваемых фигур армянской оппозиции. Он участвовал в президентских выборах, даже сумел консолидировать вокруг себя значительную часть протестного электората и позиционировал себя в качестве главного оппонента тогдашнего президента Сержа Саргсяна. После выборов 2013 года именно его сторонники организовывали акции протеста, а сам Ованнисян пытался представить себя победителем голосования.

Однако политическая реальность распорядилась иначе. Он не сумел добиться пересмотра итогов выборов, а затем постепенно утратил влияние. Спустя несколько лет на авансцену вышел Никол Пашинян, который сумел сделать то, чего не удалось Ованнисяну - возглавить массовое протестное движение и прийти к власти. В результате именно Пашинян окончательно вытеснил прежних лидеров армянской оппозиции на политическую периферию. Среди них оказался и Раффи Ованнисян.

Да, с тех пор он периодически делает громкие заявления, стремясь вновь привлечь к себе внимание. Однако практически каждый раз эти попытки не приводят к заметному политическому эффекту. Его влияние на внутриполитическую повестку остается весьма ограниченным. И нынешнее его заявление вполне укладывается в эту тенденцию. Использование эмоционально насыщенных формулировок рассчитано на создание громкого информационного повода, не более того.

Последние парламентские выборы показали, что, несмотря на высокий уровень внутренней поляризации, большинство избирателей вновь поддержало партию "Гражданский договор". Это можно интерпретировать как подтверждение того, что значительная часть общества готова поддерживать курс нынешней армянской власти, включая его стремление к нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.

На этом фоне попытка Ованнисяна использовать максимально реваншистскую риторику выглядит скорее обращением к наиболее радикально настроенной части оппозиционного электората. И это при том, что подобная стратегия уже неоднократно демонстрировала ограниченную эффективность! Как-то уж совсем отдалился Ованнисян от новых армянских реалий, если не способен понять и принять очевидное.

При этом важно напомнить и про исторический контекст армяно-азербайджанского конфликта. Многолетняя оккупация 20% территории нашей страны, сопровождавшаяся многочисленными разрушениями и гуманитарными последствиями, стала главной причиной затяжного кризиса в регионе. И, соответственно, самоизоляции Армении.

Официальный Ереван слишком долго игнорировал аргументированные и справедливые требования официального Баку о том, что урегулирование армяно-азербайджанского конфликта должно происходить на основе норм международного права, важнейшим из которых является принцип территориальной целостности государств. Азербайджан ссылался на всем известные резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН. Официальный Ереван эти аргументы игнорировал.

Чем вынудил Азербайджан воспользоваться своим законным правом на силовое восстановление нашей территориальной целостности. В итоге, после победы Азербайджана в 44-дневной войне и посде проведения осенью 2023 года однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе, ситуация принципиально изменилась. Сегодня основным вопросом остается формирование устойчивого мира между двумя государствами.

Азербайджан настаивает, что необходимым условием подписания окончательного мирного договора является устранение территориальных претензий, содержащихся в Конституции Армении. Армянская сторона, в свою очередь, по-разному оценивает необходимость подобных изменений, и именно этот вопрос остается одним из наиболее сложных в переговорном процессе. И речи таких персонажей армянской политики, как как Ованнисян, лишь доказывают правоту официального Баку.

Очевидно же, что если внутри Армении продолжают звучать призывы, основанные преимущественно на конфронтационной риторике, это неизбежно влияет на уровень доверия между сторонами переговоров. Но в том-то и дело, что история последних десятилетий уже достаточно убедительно показала цену затяжной конфронтации. Сегодня же перед Арменией и Азербайджаном стоит совершенно иная задача - создать условия, при которых мир станет не временной паузой, а устойчивой политической реальностью. Именно вокруг этой цели и продолжается основная дискуссия, тогда как заявления вроде нынешнего выступления Раффи Ованнисяна скорее возвращают общественную дискуссию к старым политическим шаблонам, чем предлагают ответы на новые вызовы. Следование которым может привести к поистине трагическим для Армении последствиям.

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#РАФФИ ОВАННИСЯН
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