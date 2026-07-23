Трамп рассматривает возможность массированной атаки на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность проведения массированной атаки на Иран, а удары будут масштабнее, чем прежде.

"Я рассматриваю возможность массированной атаки больше, чем когда-либо до этого. Я близок к принятию решения. Мы все готовы к этому", - сказал он в интервью порталу Axios, указав, что он серьезно изучает возможность возобновления полномасштабных боевых действий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам американского лидера, Израиль "присоединится за две минуты" к атаке в случае запроса США. Вместе с тем он добавил, что Вашингтон "ни в ком не нуждается" для начала новой военной операции. Отмечается, что американский президент не указал какого-либо крайнего срока по принятию решения о возвращении к полномасштабной войне с Ираном.