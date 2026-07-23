Счетная палата расширяет параллельные аудиты со странами-партнерами.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в совместном интервью АМИ Trend и Общественному телевидению.

По его словам, одним из основных направлений деятельности Счетной палаты является поддержка стратегического управления и проведение параллельных аудитов со странами-партнерами.

Председатель Счетной палаты отметил, что учреждение строит свою деятельность на основе стратегического плана, продвигает данный подход и оказывает поддержку другим государственным органам во внедрении стратегического управления.

В. Гюльмамедов подчеркнул, что параллельные аудиты позволяют сопоставлять результаты аудитов, проводимых по одной и той же тематике в различных странах, способствуют взаимному обмену опытом между аудиторами и изучению международной практики.

Он добавил, что в прошлом году были проведены параллельные аудиты с высшими органами аудита Турции и Казахстана. В текущем году осуществляются параллельные аудиты с высшими органами аудита Узбекистана и Пакистана.