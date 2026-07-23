Реваншисты одержали очередную "победу" над разумом

Автор: Зульфугар Ибрагимов

У армянских реваншистов появилась новая "икона". Это 11-летняя девочка Ева. Школьница выставила на выставку-конкурс, проходившую в ее музыкальной школе, картину, на которой изобразила себя, как стоит у мольберта и рисует с натуры головы "папик-татик".

Напомним, что головы были установлены в Ханкенди в советское время на деньги Азербайджана и посвящены долгожителям Карабаха. Однако реваншисты исказили смысл композиции и выдают ее за якобы маркер армянской идентичности.

Так вот, девочка Ева не нашла в Армении никаких других вдохновляющих мотивов для написания картинки на конкурс и обратилась к сепаратистским мотивам. И.о. директора школы картину с выставки удалил, потому что она может расцениваться как провокация и не согласуется с политикой Армении на установление мира с соседями. Изобрази ребенок просто пресловутый памятник, другое дело, но картина несла четкий сепаратистский посыл.

Сепаратисты решили не сдаваться и пристроить картинку, так "незаслуженно" обиженную таким-сяким директором. Картину выставили на аукцион, где ее за 1800 долларов купила некая армянка, проживающая в Москве и называющая себя уроженкой Карабаха.

Реваншисты торжествуют, мол, смогли отстоять честь "папика-татика" и лишний раз продемонстрировать, что далеко не все армяне согласны с политикой Никола Пашиняна. Вот и учительница девочки Евы в знак протеста уволилась. Какая молодец, однако...

Реваншисты дружно проклинают директора музыкальной школы, наступившего на горло сепаратистской музе. Что ж, реваншисты могут праздновать очередную "победу" над разумом.

А девочке Еве, если она так мечтает приехать в Карабах и рисовать "папика-татика" с натуры, советуем слушать разумных дядь и теть, а не кого попало.