Как вырастить монстра по армянскому рецепту

Автор: Лейла Таривердиева

Блогера Альберта Исакова в Азербайджане хорошо знают. Он доносит до азербайджанской и русскоязычной аудитории то, что армянская пропаганда, возможно, не хотела бы делать достоянием общественности. Точнее, то, что лучше было бы не делать достоянием широкой общественности, потому что стыдно. Да, сами армяне всем этим гордятся, но с точки зрения общечеловеческой морали предметы их гордости чаще всего бывают неприемлемы. Пусть даже никто им на это не указывает из соображений крайней лояльности.

Блогер Исаков перевел и выставил в Сети ролик, рассказывающий о некоем армянском вундеркинде Микаэле Акопяне. Мальчику пять лет. Знает столицы разных стран, английский, играет в шахматы, учит русский, интересуется химией, читает наизусть русских классиков, имеет феноменальную память и так далее. В армянской "книге рекордов" он главное действующее лицо. Вся Армения им гордится, считает единственным в своем роде гением на планете и ожидает, когда о нем заговорит весь мир. До всемирной славы, думается, Микаэлу пока далеко, потому что ничего особенного он не делает. На свете миллионы детей начинают читать и считать в три года и играть в шахматы в четыре года. Напомним хотя бы о мальчике-калькуляторе из Азербайджана Руслане Сафарове, который уже в шесть лет производил в уме любые вычисления, опережая даже компьютер. Или об азербайджанце Зие Мамедове, в том же возрасте ставшем чемпионом Европы по шахматам. Или же возьмем последний случай - 10-летний бакинский школьник Мурад Мамедлиза за последний год получил на международных математических олимпиадах 19 медалей, 11 из которых золотые. Ему также вручен сертификат Общества математиков Канады. Это, конечно, не столицы называть, но все же...

Много примеров можно привести и по нашей стране, и по всему миру. Да и в самой Армении, наверняка, мальчик Микаэл такой не один.

Кстати, о том, что это мальчик, а не девочка, не знающий армянского никогда не догадается - видимо, у мамы-юриста нет времени водить Микаэла в парикмахерскую, или же она боится отстричь ему ум.

Конечно, талантам надо помогать развиваться, продвигаться и раскрываться. Но главное для родителей и для общества должно быть все-таки не только то, как быстро он складывает цифры, а, в первую очередь то, каким человеком он вырастет. Талантливые дети - это будущее общества, народа, страны, человечества. Если исходить из ролика об армянском вундеркинде, то за будущее Армении стоит очень сильно побеспокоиться. Беспринципная пропаганда взяла ребенка в оборот и превратила, не побоимся этого слова, в монстра. В интервью одному из армянских ресурсов ребенок предстал в лице подрастающего злодея. Ведущий задавал мальчику наводящие вопросы, фактически формируя направление его мышления, и "талант" маленького армянина с волосами до попы раскрылся вовсю.

О чем мечтает пятилетний Микаэл? Он мечтает создать оружие в виде неопознанного летающего объекта, которое уничтожит на планете всех людей кроме армян. "Всю планету Земля превращу в Армению. Те, кто приехали из других наций в нашу страну, на месте их расстреляю. Я не допущу, чтобы в Армении остались люди другой национальности... Только армян оставлю на планете. Чтобы взорвать другие нации, я создам специальный неопознанный летающий объект. Объект, в котором будет атомная бомба. То есть полностью атомная бомба за исключением того, что в ней не будет урана. Она будет убивать звуком. Человек не может выносить больше 90 децибел, а взрыв атомной бомбы имеет мощность 210 децибел. Мы сразу выстрелим без каких-либо предварительных разговоров, чтобы всех угробить к чертовой матери", - говорит малыш, знающих названия столиц.

Ведущего при этом распирает от гордости, хотя, судя по выражению лица, такого результата, похоже, он и сам не ожидал. Ладно уничтожить всех турок и азербайджанцев - этого мир даже не заметит, а если и заметит, то простит. Но всех неармян на планете... Насчет нас у Микаэла хитроумные планы. Он собирается подождать, когда мы поднимем флаг в Ханкенди и начнем праздновать. И вот тогда он нанесет удар по нам своей атомной НЛО без урана, но с децибелами.

Интересно было бы узнать, что думают об услышанном рядовые армяне. Не пропагандисты, а обычные люди, которые устали от проблем и от вражды. Пропаганда будет обвинять нас в якобы зависти. Но, поверьте, нам не до зависти. Мы реально в ужасе от услышанного. Маленькое длинноволосое существо с невинным розовым личиком сидит перед камерой и планирует превращение мира в сплошную Армению путем уничтожения всех других народов кроме армян. И это не шутка, а результат того, что это дитя слышит и видит вокруг себя. Армянский агитпроп, взявший в руки образовательный и воспитательный процесс в стране, формирует из детей разрушителей, которые каждый свой дальнейший шаг будут соотносить с вложенной в сознание ненавистью.

Когда пятилетнему ребенку приходят в голову такие мысли, в нормальной стране должны встревожиться. В таких случаях родителей вызывают в соответствующие ведомства, а ребенка отправляют к детскому психологу. Авторов и ведущих передачи, использовавших несовершеннолетнего в пропагандистских целях, привлекают к ответственности, а ролик из Ютуба удаляют. Но не в Армении. Наши соседи так привыкли безумствовать и фантазировать в эфире, что искривленное сознание Микаэла Акопяна, наверняка, не покажется им искривленным. Кто-то даже поздравит его мамашу с воспитанием настоящего армянина.

Нобелевскую премию армянский рекордсмен не получит. Это интервью уж начало работать против него. Взрослые дяди и тети, используя малыша в своих грязных пропагандистских игрищах, сослужили ему плохую службу. Мама-юрист говорит, что Микаэл учит русский, чтобы участвовать в шоу талантов на российских телеканалах? Отлично, вот пусть расскажет там о своих планах по превращению планеты в сплошную Армению.

Но участие в позорном шоу не прошло для мальчика напрасно. Не только дяденька-ведущий, но и он сам узнал кое-что "новое". Оказывается, Микаэл представить не мог, что Азербайджан "младше кока-колы и Манчестер юнайтед". А еще вундеркинд...