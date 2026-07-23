Астану затопило сильным ливнем - ВИДЕО

Днём на Астану обрушился сильный ливень с градом и порывистым ветром.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

За несколько минут оказались подтоплены улицы на правом и левом берегах города, в воде застревали автомобили. В отдельных районах произошло аварийное отключение электричества, ветер повалил деревья и ограждения. Сообщений о пострадавших не поступало.

Акимат Астаны сообщил, что коммунальные службы перешли на усиленный режим. По данным городской администрации, ливневая канализация при таком объёме осадков отводит воду в среднем в течение 40-60 минут после окончания сильного дождя.

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