https://news.day.az/world/1849878.html Астану затопило сильным ливнем - ВИДЕО Днём на Астану обрушился сильный ливень с градом и порывистым ветром. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За несколько минут оказались подтоплены улицы на правом и левом берегах города, в воде застревали автомобили. В отдельных районах произошло аварийное отключение электричества, ветер повалил деревья и ограждения.
Астану затопило сильным ливнем - ВИДЕО
Днём на Астану обрушился сильный ливень с градом и порывистым ветром.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
За несколько минут оказались подтоплены улицы на правом и левом берегах города, в воде застревали автомобили. В отдельных районах произошло аварийное отключение электричества, ветер повалил деревья и ограждения. Сообщений о пострадавших не поступало.
Акимат Астаны сообщил, что коммунальные службы перешли на усиленный режим. По данным городской администрации, ливневая канализация при таком объёме осадков отводит воду в среднем в течение 40-60 минут после окончания сильного дождя.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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