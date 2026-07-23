ВБ оценил ущерб от землетрясений в Венесуэле

Прямой физический ущерб от мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, оценивается в 19,6 млрд долларов США.

Как передает Day.Az, такие предварительные данные представил Всемирный банк.

Согласно информации правительства Венесуэлы, в результате землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 погибли около 5 тыс. человек, почти 17 тыс. получили травмы, а порядка 18 тыс. жителей остались без жилья. Стихийное бедствие серьезно повредило жилые дома, инфраструктурные объекты и другие сооружения в северных районах страны, включая столицу Каракас.

Всемирный банк отметил, что это стало самым смертоносным землетрясением в Венесуэле с 1812 года. В отчете также говорится, что до катастрофы страна уже сталкивалась с тяжелыми социально-экономическими проблемами: уровень бедности превышал 76%, а с 2015 года Венесуэлу покинули около 7,9 млн человек.

Вице-президент Всемирного банка по Латинской Америке и Карибскому бассейну Сусана Кордейру Герра заявила, что ущерб в размере 19,6 млрд долларов является серьезным испытанием для любой экономики и требует скоординированных действий.

В отчете подчеркивается, что с учетом восстановления разрушенной инфраструктуры, строительства более устойчивых объектов и проведения дополнительных работ общая стоимость восстановления может в 2-2,5 раза превысить прямой ущерб и приблизиться к 50 млрд долларов.

По оценкам Всемирного банка, около 47% ущерба пришлось на жилой фонд, 27% - на инфраструктуру и 26% - на нежилые здания и объекты.

Банк также предупредил, что без увеличения государственных и частных инвестиций производственные возможности и ВВП Венесуэлы могут не достичь уровня, существовавшего до землетрясения, как минимум до 2036 года.

Сообщается, что Всемирный банк совместно с правительством Венесуэлы, Межамериканским банком развития и Банком развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF) проводит более детальную оценку потребностей страны в восстановлении и реконструкции.