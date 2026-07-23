ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России

Европейский союз утвердил 21-й пакет санкций против России.

Как передает Day.Az, в него вошли самые масштабные персональные ограничения за последние четыре года.

Сообщается, что санкции затронули 218 физических и юридических лиц.

Отметим, что ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о достижении странами Евросоюза согласия по 21-му пакету санкций против России.