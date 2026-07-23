https://news.day.az/world/1849865.html ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России Европейский союз утвердил 21-й пакет санкций против России. Как передает Day.Az, в него вошли самые масштабные персональные ограничения за последние четыре года. Сообщается, что санкции затронули 218 физических и юридических лиц.
ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России
Европейский союз утвердил 21-й пакет санкций против России.
Как передает Day.Az, в него вошли самые масштабные персональные ограничения за последние четыре года.
Сообщается, что санкции затронули 218 физических и юридических лиц.
Отметим, что ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о достижении странами Евросоюза согласия по 21-му пакету санкций против России.
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