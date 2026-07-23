https://news.day.az/society/1849859.html

В Ханкенди произошел пожар в кафе: есть пострадавшие

В одном из кафе города Ханкенди произошел пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, во время пожара двое оказавшихся в беспомощном состоянии людей были спасены прибывшими на место пожарными и переданы бригаде скорой медицинской помощи. Оба пострадавших, получившие ожоги, госпитализированы.