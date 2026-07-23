https://news.day.az/society/1849859.html В Ханкенди произошел пожар в кафе: есть пострадавшие В одном из кафе города Ханкенди произошел пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, во время пожара двое оказавшихся в беспомощном состоянии людей были спасены прибывшими на место пожарными и переданы бригаде скорой медицинской помощи. Оба пострадавших, получившие ожоги, госпитализированы.
В Ханкенди произошел пожар в кафе: есть пострадавшие
В одном из кафе города Ханкенди произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, во время пожара двое оказавшихся в беспомощном состоянии людей были спасены прибывшими на место пожарными и переданы бригаде скорой медицинской помощи.
Оба пострадавших, получившие ожоги, госпитализированы.
Пожар потушен, по факту проводится расследование.
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