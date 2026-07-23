Так выглядит скорость света в Солнечной системе - ВИДЕО

В сети распространилась визуализация скорости света на поверхности различных планет Солнечной системы.

Скорость света в вакууме составляет 299 792 458 метров в секунду и является одной из фундаментальных физических констант.

На видео показано, как свет распространяется в космических масштабах. По сравнению с размерами Земли его скорость кажется невероятно высокой, однако при рассмотрении более крупных объектов, например Юпитера, становится заметно, что даже свету требуется время для преодоления огромных расстояний.

Day.Az представляет вашему вниманию это видео: