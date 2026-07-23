В Баку стартовал Dream Fest 2026 - ФОТО

В Баку дан старт одному из самых ярких музыкальных событий лета - третьему международному фестивалю Dream Fest. Торжественное открытие началось с красной дорожки, которая превратила побережье Каспия - Sea Breeze в центр светской жизни, вновь объединила артистов разных стран, жанров и поколений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Под вспышки десятков фотокамер на дорожке появлялись известные исполнители, телеведущие, продюсеры и представители шоу-бизнеса. Элегантные вечерние платья, эффектные костюмы, смелые образы и искренние эмоции звезд создали атмосферу большого международного праздника.

Артисты приветствовали гостей, общались с представителями СМИ, позировали фотографам и делились ожиданиями от предстоящих выступлений. Каждое появление сопровождалось вниманием публики, а красная дорожка стала самостоятельным шоу еще до начала основной концертной программы.

Звезды выбирали для выхода как сдержанные классические наряды, так и яркие сценические образы. Одни сделали ставку на элегантность и минимализм, другие - на блеск, необычные детали и эффектные акценты. Каждый выход становился отдельным модным заявлением и привлекал внимание гостей фестиваля.

В первый фестивальный день на сцену выходят EMIN, Алсу, Cheb Khaled, Brandon Stone, Andru Donalds из ENIGMA, Роза Зергерли, Зульфия Ханбабаева, группа "Розовые Розы", Barbara Breta, Стас Михайлов, Ани Лорак, Thomas Nevergreen, Busta Rhymes и Егор Крид.

С 23 по 26 июля город-курорт Sea Breeze станет площадкой для четырех дней музыки, танцев, ярких шоу и незабываемых встреч. В фестивале принимают участие John Newman, Ty Dolla $ign, Busta Rhymes, Cheb Khaled, EDIS, Zeynep Bastık, Егор Крид, JONY, Ани Лорак, Artik & Asti, EMIN, Alessandro Safina, Jah Khalib, Алсу, Стас Михайлов, Aygün Kazımova, Faiq Ağayev, Tunzala Ağayeva, ANDRO, Misha Miller, Dilara Kazımova, Zulfiyya Xanbabayeva, SABI и многие другие.

Ведущими фестиваля стали телеведущая и блогер Регина Тодоренко, а также известный азербайджанский телеведущий и продюсер Мурад Дадашов.

DREAM Fest 2026 - это не только концерты. Гостей ждут встречи с артистами, вечеринки, церемонии открытия памятных звезд на аллее Sea Breeze Walk of Fame, развлекательные мероприятия и особая атмосфера летнего отдыха на берегу Каспия.

Первый вечер фестиваля показал: DREAM Fest - это пространство, где большая музыка встречается с модой, светской жизнью и яркими эмоциями. Красная дорожка засияла, артисты заняли свои места на сцене, а побережье Каспия вновь стало центром одного из самых заметных событий сезона.