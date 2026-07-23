В "Реале" раздражены слухами о желании клуба купить Родри - СМИ

В мадридском "Реале" опровергли информацию об интересе клуба к полузащитнику "Манчестер Сити" Родри, назвав эти сообщения не соответствующими действительности.

Как передает Day.Az со ссылкой на AS, в "Королевском клубе" недовольны появившимися слухами о возможном переходе 30-летнего испанского футболиста, поскольку никаких контактов с игроком не было.

По данным источника, главный тренер "Реала" Жозе Моуринью планирует построить игру команды в стиле, который не соответствует игровым качествам Родри. Несмотря на позицию мадридского клуба, полузащитник находится среди игроков, которые могут сменить команду. Сообщается, что "Манчестер Сити" готов рассмотреть продажу чемпиона мира 2026 года примерно за 60 млн евро.

В прошлом сезоне Родри провел 33 матча во всех турнирах, забив два гола. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 50 млн евро.