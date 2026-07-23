Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты начнется 24 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Президент Си (председатель КНР Си Цзиньпин - прим.) приезжает 24 сентября", - сказал он на мероприятии в Вашингтоне.

Вашингтон рассчитывает на ответный визит руководителя КНР осенью 2026 года. Трамп посетил Пекин 14-15 мая. Госсекретарь США Марко Рубио фактически подтвердил в начале июня, что осязаемых результатов визита американского президента в Китай немного. По версии госсекретаря, целью майского визита было "прямое взаимодействие" лидеров "двух самых мощных в мире стран".