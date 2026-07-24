Великобритания ответила на угрозы Ирана
Правительство Великобритании заявило, что вооружённые силы страны готовы отразить любую атаку после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) назвал британские базы "законными целями" из-за использования их американскими бомбардировщиками.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
"Наши Вооружённые силы готовы обеспечить безопасность Великобритании перед лицом любой угрозы - как внутренней, так и внешней. Мы готовы защищать себя 24 часа в сутки", - говорится в сообщении.
Отметим, что Министерство иностранных дел Ирана резко осудило решение правительства Великобритании разрешить использование военных баз страны и других возможностей в ходе военных операций США против Ирана. В Тегеране заявили, что любая военная база, используемая для нанесения ударов по территории Ирана, будет считаться "законной целью".
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