В Азербайджане создают цифровую аудиторскую платформу

Счетная палата Азербайджана создает цифровую аудиторскую платформу.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в совместном интервью АМИ Trend и Общественному телевидению.

По его словам, цифровизация государственного аудита является одним из главных приоритетов. С этой целью создается единая цифровая платформа, обеспечивающая прием отчетности от организаций государственного сектора посредством информационных систем.

В. Гюльмамедов отметил, что в данном направлении уже сформирована технологическая платформа, а информационная система Счетной палаты размещена в правительственном облаке (G-Cloud). В настоящее время ведутся работы по получению отчетов и данных через эту систему.

Председатель палаты подчеркнул, что после полного ввода информационной системы в эксплуатацию подготовка ежегодных рабочих планов, а также этапы подготовки и планирования аудита будут осуществляться полностью в электронной среде. В то же время будет внедрена автоматическая оценка рисков по различным сценариям, что позволит более эффективно распределять ресурсы и снизить риски, вызванные человеческим фактором.

По его словам, интеграция системы с другими государственными информационными системами обеспечит оперативный доступ к данным и создаст условия для более быстрого получения результатов аудита.

В. Гюльмамедов добавил, что в последующие годы также планируется расширение функций платформы и применение технологий искусственного интеллекта в аудиторском процессе.