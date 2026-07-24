КСИР пригрозил ударами по Британии

Иран пригрозил Великобритании военным ответом из-за участия ее авиабазы в атаках США. Поводом стал вылет американского бомбардировщика B-1 с британского аэродрома RAF Fairford для удара по иранским объектам.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

В КСИР подчеркнули, что теперь считают любую базу на Британских островах законной мишенью для возмездия, если она используется для агрессии против Ирана. Иранские представители предупредили Лондон о серьезных последствиях продолжения поддержки операций Пентагона. По их мнению, предоставление аэродрома автоматически делает Соединенное Королевство стороной конфликта.

Американские стратегические бомбардировщики ранее не раз базировались в Глостершире во время прежних кризисов. Британские власти традиционно разрешали США использовать свои объекты, называя подобные миссии оборонительными.