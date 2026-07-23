Иранский танкер прошел блокаду США и вошел в Оманский залив
Нефтяной танкер Ирана прошел через установленную США морскую блокаду исламской республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.
По ее информации, иранское судно уже вошло в Оманский залив.
Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. 14 июля США возобновили морскую блокаду Ирана.
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