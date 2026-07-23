https://news.day.az/world/1849880.html Иранский танкер прошел блокаду США и вошел в Оманский залив Нефтяной танкер Ирана прошел через установленную США морскую блокаду исламской республики. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания. По ее информации, иранское судно уже вошло в Оманский залив. Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля.

Иранский танкер прошел блокаду США и вошел в Оманский залив

В мире, 23 июля 2026 23:20 (UTC +04:00) 5 914
Иранский танкер прошел блокаду США и вошел в Оманский залив

Нефтяной танкер Ирана прошел через установленную США морскую блокаду исламской республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

По ее информации, иранское судно уже вошло в Оманский залив.

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. 14 июля США возобновили морскую блокаду Ирана.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Кяльбаджаре произошло смертельное ДТП 23:50 (UTC+04), Общество 35
Переведут ли выпускные и вступительные экзамены в электронный формат? - Официальный ответ 23:40 (UTC+04), Общество 207
Роналду выиграл "Золотой мяч всех времен" 23:21 (UTC+04), Спорт 280
В некоторых частях Агдашского района не будет газа 23:00 (UTC+04), Общество 340
В Баку представители СМИ подверглись физическому насилию во время съёмок в школе - ВИДЕО 22:50 (UTC+04), Общество 64
В Испании приостановили продажу билетов на поезда между Мадридом и Андалусией 22:46 (UTC+04), В мире 365
В Ханкенди впервые проведут официальный экзамен по дзюдо 22:30 (UTC+04), Спорт 377
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании в связи с железнодорожной катастрофой 22:19 (UTC+04), Официальная хроника 527
Цена оккупации и ценность Победы: о чем напомнил Президент Ильхам Алиев? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22:00 (UTC+04), Политика 589
США подсчитали расходы на замену утраченной техники в конфликте с Ираном 21:45 (UTC+04), В мире 445
Индийская компания зарегистрировалась как поставщик MDEA для газовой отрасли Азербайджана 21:33 (UTC+04), Экономика 449
Xankəndidə MDB-nin antiinhisar məsələləri üzrə iclası keçirilib - FOTO 21:20 (UTC+04), Azərbaycanca 403
Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО - ВИДЕО 21:16 (UTC+04), Политика 472
Власти Армении ударили реваншистов по рукам - руки прочь от Кярки! 21:00 (UTC+04), Политика 710
Британия отправила в море почти все свои атомные подлодки 20:48 (UTC+04), В мире 471
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Çində tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib 20:41 (UTC+04), Azərbaycanca 429
Сахиба Гафарова обсудила с генсеком ОИС перспективы сотрудничества - ФОТО 20:39 (UTC+04), Политика 472
Villa Vie Odyssey прервал кругосветное путешествие 20:30 (UTC+04), В мире 485
Sabah bəzi yollar bağlanacaq 20:23 (UTC+04), Azərbaycanca 489
Турция может изменить привычную систему «все включено» 20:18 (UTC+04), Туризм 473
Германия готовится к масштабным протестам 20:05 (UTC+04), В мире 503
Осенние пейзажи: прогулка на природе в Исмаиллы - ФОТО - ВИДЕО 19:54 (UTC+04), Общество 499
Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано очередное соглашение о сотрудничестве - ФОТО 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 4 709
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО 19:43 (UTC+04), Официальная хроника 4 216
В Баку завершился VII Всемирный форум по межкультурному диалогу - ФОТО 19:34 (UTC+04), Политика 506
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации III издания «Книги мира» ИСЕСКО, посвященного Азербайджану - ФОТО 19:29 (UTC+04), Официальная хроника 4 511
Жену обвиняемого в особо крупном мошенничестве задержала полиция 19:22 (UTC+04), Общество 571
В Испании объявили трехдневный траур 19:14 (UTC+04), В мире 546
В Баку показали "Pullu komediya" - ФОТО 19:07 (UTC+04), Культура 476
Тофик Мусаев опередил Рафаэля Физиева в рейтинге UFC 19:00 (UTC+04), Спорт 474
Лейла Алиева и Арзу Алиева присутствовали на концерте, представленном в рамках проекта «Ария рая» - ФОТО 18:51 (UTC+04), Официальная хроника 5 791
Азербайджан выразил соболезнования Испании 18:47 (UTC+04), Политика 551
ЕС строит военный палаточный городок в Армении - Подробности 18:41 (UTC+04), Политика 4 535
Перечислены запрещенные настройки Windows 18:35 (UTC+04), Наука и технологии 521
Bu yollarda tıxac var - SİYAHI 18:28 (UTC+04), Azərbaycanca 534
В Азербайджане изменили правила выдачи ипотеки 18:20 (UTC+04), Экономика 633
Говядина в Азербайджане оказалась дешевле, чем в Грузии и Армении 18:11 (UTC+04), Общество 597
Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией - ФОТО 18:04 (UTC+04), Политика 588
В Болгарии сгорел автобус с десятками пассажиров - ВИДЕО 17:58 (UTC+04), В мире 643
Определились знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх 17:53 (UTC+04), Спорт 503
В Армении назвали сроки публикации проекта новой Конституции 17:49 (UTC+04), Политика 698
Азербайджан ожидает скорой ратификации Мекканской конвенции - Кямран Алиев 17:47 (UTC+04), Политика 576
В Азербайджане введут штрафы за нарушения при оказании госуслуг 17:44 (UTC+04), Общество 521
Начальник Бакинского городского управления статистики освобожден от должности 17:40 (UTC+04), Общество 520
В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге - ФОТО 17:37 (UTC+04), Культура 479
В Азербайджане повысят минимальный размер алиментов 17:33 (UTC+04), Общество 657
Художник Фарид Расулов встретился с ценителями искусства - ФОТО 17:28 (UTC+04), Культура 532
Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции 17:20 (UTC+04), Политика 687
В Азербайджане увеличат размер социальной помощи 17:17 (UTC+04), Общество 817
Азербайджан сам решает свою судьбу - АНАЛИЗ от Baku Network 17:15 (UTC+04), Политика 6 086
В Положение о министерстве финансов Азербайджана внесено изменение 17:11 (UTC+04), Официальная хроника 498
В этом случае компании могут быть оштрафованы на 8 тысяч манатов 17:06 (UTC+04), Экономика 602
Нидерланды направят Киеву многомиллиардный «пакет» невоенной помощи 17:00 (UTC+04), В мире 578
Qafqazda ən ucuz mal əti Azərbaycandadır - REYTİNQ 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 558
Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана - Азер Гараев 16:56 (UTC+04), Политика 573
За плохой интернет в Азербайджане введут новые штрафы 16:48 (UTC+04), Общество 1 559
Европейские СМИ восстали против Цукерберга 16:37 (UTC+04), В мире 5 746
“Daşınmaz Əmlakın Elektron Reyestri və Kadastrı” haqqında Əsasnamə təsdiqlənib 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 560
Физики предложили новое состояние материи 16:29 (UTC+04), Это интересно 514
Азербайджан примет 10-й Всемирный форум гастрономического туризма 16:25 (UTC+04), Общество 523
Mövsümi amillər avtomobil bazarına təsir edirmi? - Ekspert AÇIQLADI 16:20 (UTC+04), Azərbaycanca 556
Босния и Герцеговина отметила высокий уровень сотрудничества с правоохранительными органами Азербайджана 16:17 (UTC+04), Политика 645
Mücaməddin Axundovun Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyuldu 16:13 (UTC+04), Azərbaycanca 602
Рассекречен дешевый iPhone 16:12 (UTC+04), Наука и технологии 522
Посол Ирана призвал к координации усилий государств в борьбе с преступностью 16:06 (UTC+04), Политика 573
В Баку представлено яркое международное шоу The World of Adrenaline - ФОТО 16:00 (UTC+04), Общество 559
Азербайджанские боксеры завоевали 25 медалей на чемпионатах Европы в 2026 году 15:49 (UTC+04), Спорт 496
В Испании выросло число погибших при столкновении поездов - ОБНОВЛЕНО 15:42 (UTC+04), В мире 654
Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана - ФОТО 15:35 (UTC+04), Экономика 613
Развитие зеленой энергетики в Азербайджане: открываются новые возможности - ОБЗОР от Azernews 15:26 (UTC+04), Экономика 6 050
В Азербайджане штраф в 2 тысячи манатов хотят снизить до 50 манатов 15:24 (UTC+04), Общество 1 017
Рамиза Мехтиева исключают из Национальной академии наук Азербайджана 15:20 (UTC+04), Общество 624
Блок Нетаньяху продолжает лидировать на парламентских выборах в Израиле - ОБНОВЛЕНО 15:13 (UTC+04), В мире 875
İş saatları dəyişsə də tıxac azalmadı - Çıxış yolu təklifləri nələrdir? - VİDEO 15:02 (UTC+04), Azərbaycanca 603
"Свадьба в Губе" - сотканная из узелков история - ФОТО 14:58 (UTC+04), Культура 565
Реваншизм в Армении - почему на провокаторах не ставят крест? 14:45 (UTC+04), Политика 2 877
В Азербайджане раскрыли доходы гостиничного сектора за девять месяцев 14:42 (UTC+04), Туризм 492
Ждать ли роста цен на картофель в Азербайджане? 14:26 (UTC+04), Общество 577
Важное предупреждение для пользователей электросамокатов 14:15 (UTC+04), Общество 658
Хорошая новость для любителей велосипедов и самокатов в Баку 14:04 (UTC+04), Общество 700
Fitch Ratings о возможных моделях исламского финансирования в Азербайджане 13:57 (UTC+04), Экономика 642
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества в рамках ОИС 13:58 (UTC+04), Официальная хроника 512
Жители Азербайджана могут зарабатывать на продаже излишков электроэнергии - замминистра 13:51 (UTC+04), Экономика 748
ООН поддерживает проведение диалогов по ЦУР в Шуше и Нахчыване в 2027 г. 13:41 (UTC+04), Политика 635
Всемирный день дзюдо 2026: олимпийские чемпионы и рекорды Азербайджана 13:38 (UTC+04), Спорт 557
Geely обновила свой популярный седан - ФОТО 13:36 (UTC+04), Автоновости 624
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP 13:31 (UTC+04), В мире 689
Азербайджанский народ сохраняет бдительность в отношении провокаций - Шейх уль-ислам 13:29 (UTC+04), Общество 536
Обнародованы данные о госдолге Азербайджана 13:25 (UTC+04), Экономика 701
В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 13:21 (UTC+04), В мире 759
ЭСКАТО о необходимости расширения возобновляемой энергетики в Азербайджане 13:16 (UTC+04), Экономика 622
Баку примет Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН 13:12 (UTC+04), Политика 676
Проводится расследование по факту гибели школьницы в Баку 13:05 (UTC+04), Общество 752
В Баку рассказали о программе форума по межкультурному диалогу 13:03 (UTC+04), Политика 634
Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом 12:59 (UTC+04), Политика 7 097
Азербайджан является одним из мировых центров межкультурного диалога - Гюндуз Исмаилов 12:53 (UTC+04), Общество 518
Баку избавится от старых дизельных автобусов 12:50 (UTC+04), Общество 615
В Баку мошенник представился налоговиком и забрал деньги у предпринимателя - ВИДЕО 12:46 (UTC+04), Общество 628
В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане 12:44 (UTC+04), Экономика 639
Canlı musiqiyə görə əlavə ödəniş: Restoranlar bunu tələb edə bilərmi? - VİDEO 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 653
В ООН высоко оценили проведение Всемирного форума городов в Азербайджане - ФОТО 12:40 (UTC+04), Политика 754
Азербайджан нарастит мощности зеленой энергетики на 2 ГВт за два года 12:36 (UTC+04), Экономика 643
Раскрыт расход топлива на Азербайджанской ТЭС 12:29 (UTC+04), Экономика 664
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 12:26 (UTC+04), Общество 660
ЕБРР о потенциале банковского сектора Азербайджана в энергопереходе 12:23 (UTC+04), Экономика 641
Замминистра культуры призвал расширять возможности молодежи 12:11 (UTC+04), Общество 525
Транспортный сектор Азербайджана показывает уверенный рост 12:04 (UTC+04), Экономика 647
В Хыналыге скончался учитель - ФОТО 12:00 (UTC+04), Общество 592
Катар призвал ускорить ратификацию Мекканской конвенции 11:58 (UTC+04), В мире 667
Водителей с телефонами за рулем будут выявлять по камерам 11:56 (UTC+04), Общество 592
Саудовская Аравия подчеркнула важность международного обмена данными о коррупции 11:55 (UTC+04), Политика 670
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией 11:51 (UTC+04), Официальная хроника 515
В Баку ученица 7-го класса погибла, упав из окна школы 11:48 (UTC+04), Общество 767
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 11:47 (UTC+04), Официальная хроника 11 111
АБР обозначил приоритеты сокращения выбросов в Азербайджане 11:45 (UTC+04), Экономика 640
Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане - ФОТО 11:40 (UTC+04), Экономика 819
PASHA Bank запустил новую программу бонусных миль для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank 11:34 (UTC+04), Экономика 649
"Барселону" оштрафовали на сотни тысяч евро 11:32 (UTC+04), Спорт 567
Неисправный автомобиль унес жизни двух молодых мужчин в Азербайджане - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Общество 704
Президент Ильхам Алиев: Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются 11:21 (UTC+04), Официальная хроника 11 204
Названы важные настройки нового смартфона 11:17 (UTC+04), Наука и технологии 554
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Чехии 11:11 (UTC+04), Официальная хроника 1 221
Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции - Кямран Алиев 11:09 (UTC+04), Политика 708
Dialoq sadəcə diplomatik ünsiyyət vasitəsi deyil - Kamaləddin Qafarov 11:10 (UTC+04), Azərbaycanca 641
Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə əlaqələrin dinamik inkişaf etməsi bizi sevindirir 11:05 (UTC+04), Azərbaycanca 650
ООН поддержит Азербайджан в реализации климатических целей 11:01 (UTC+04), Экономика 674
Азербайджан представит пятый национальный доклад по ЦУР в 2027 году 10:49 (UTC+04), Экономика 668
В Баку проходит встреча высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 10:42 (UTC+04), Общество 591
Какие страны лидируют по числу ночевок в гостиницах Азербайджана? 10:29 (UTC+04), Туризм 583
ООН поможет Азербайджану в решении проблем Каспийского моря 10:30 (UTC+04), Экономика 4 552
В Азербайджане начинается электронный перевод учащихся 10:26 (UTC+04), Общество 554
В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров - ФОТО 10:22 (UTC+04), Культура 609
В Турции задержали журналиста, публиковавшего материалы против Азербайджана 10:18 (UTC+04), Политика 780
Азербайджанская нефть изменилась в цене 10:17 (UTC+04), Экономика 729
В Баку проходит второй день VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО 10:11 (UTC+04), Политика 6 126
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:10 (UTC+04), Туризм
В Баку организован 9-й Диалог по Целям устойчивого развития - ФОТО 10:04 (UTC+04), Экономика 678
Квартиры в Баку: где цены ниже и какие районы станут дороже? - ВИДЕО 10:01 (UTC+04), Общество 693
Демократия как прикрытие, доллары как оружие: кто пытается диктовать Азербайджану чужие правила? 09:50 (UTC+04), Политика 8 847
Золото и серебро подешевели 09:41 (UTC+04), Экономика 718
BYD выпустил доступный гибрид 09:36 (UTC+04), Автоновости 562
Картал покинул пост главного тренера "Фенербахче" 09:31 (UTC+04), Спорт 555
США могут возобновить военную операцию против Ирана - СМИ 09:24 (UTC+04), В мире 714
DCO о ключевых факторах развития ИИ в Азербайджане 09:15 (UTC+04), Экономика 701
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:05 (UTC+04), Экономика
Госдолг США рекордно вырос 08:45 (UTC+04), В мире 747
Армению захотели исключить из ОДКБ 08:37 (UTC+04), В мире 852
Трамп предупредил американцев: "Франция..." 08:25 (UTC+04), В мире 824
Вэнс сделал резкое заявление о лидерах Ближнего Востока 08:12 (UTC+04), В мире 870
Азербайджанская сборная заняла второе место на ЧМ в Астане 08:08 (UTC+04), Спорт 626
Международное молчание и безнаказанность Армении - 6 лет со дня трагедии в Барде 08:00 (UTC+04), Политика 5 850
В четырех районах Баку не будет света 07:46 (UTC+04), Общество 1 473
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп назвал одно из важнейших решений в своей жизни 07:19 (UTC+04), В мире 837
В европейской стране распространилась средневековая болезнь 07:07 (UTC+04), В мире 900
День будет полон эмоций - гороскоп на 28 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 772
Стоит ли покупать новый iPhone? - мнение экспертов 04:58 (UTC+04), Наука и технологии 680
Какие болезни могут скрываться за частой икотой 03:45 (UTC+04), Медицина 670
Выборы в Израиле: кто побеждает? - ЭКЗИТПОЛ 02:31 (UTC+04), В мире 1 033
В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 01:17 (UTC+04), Спорт 6 580
Apple представила новый MacBook Pro - ФОТО - ВИДЕО 00:44 (UTC+04), Наука и технологии 722
Хроника победы (28.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ" - ФОТО 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 888
Хроника победы (28.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева российскому агентству "Интерфакс" - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 861
Хроника победы (28.10.2020): Трагедия Барды обернулась для противника адом - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 1 122
Прошло 6 лет с очередного ракетного обстрела Арменией города Барда 00:01 (UTC+04), Политика 960
Массовый взлом аккаунтов WhatsApp в Азербайджане - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 23:33 (UTC+04), Наука и технологии 2 012
Российский фонд может выйти из-под санкций США 27 октября 23:24 (UTC+04), В мире 989
Эрдоган поговорил с Макроном 27 октября 22:50 (UTC+04), В мире 957
БИГ осудила решение Сената Франции 27 октября 22:45 (UTC+04), Политика 1 026
Ла Лига рискует потерять € 400 млн 27 октября 22:37 (UTC+04), Спорт 739
Путин встретился с Пезешкианом - ВИДЕО 27 октября 22:25 (UTC+04), В мире 1 017
Стратегия победы и мира: как Азербайджан изменил Южный Кавказ - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 27 октября 22:15 (UTC+04), Политика 7 478
Венесуэла подарила США нефть 27 октября 22:13 (UTC+04), В мире 1 076
Время новых возможностей: Баку и Амстердам расширяют горизонты партнерства 27 октября 22:00 (UTC+04), Политика 5 942
Азербайджан и Испания проведут совместные исследования 27 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 1 009
Братство Азербайджана и Турции нерушимо - Девлет Бахчели 27 октября 21:42 (UTC+04), Политика 971
Dollar alıb-satanlara vacib xəbər – LİMİT VAR! 27 октября 21:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 135
Камран Алиев обсудил с представителем ООН борьбу с терроризмом - ФОТО 27 октября 21:26 (UTC+04), Политика 985
Рамиза Мехтиева могут лишить госнаград 27 октября 21:20 (UTC+04), Общество 4 622
В Баку состоялось заседание представителей органов по борьбе с коррупцией государств ОИС - ФОТО 27 октября 21:13 (UTC+04), Общество 798
В Баку открылась ретроспективная выставка Фархада Халилова - ФОТО 27 октября 21:06 (UTC+04), Культура 773
Азербайджан-Турция: решит ли все проблемы увольнение Сарала? 27 октября 21:00 (UTC+04), Политика 5 999
Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами - Азер Гараев 27 октября 20:55 (UTC+04), Политика 1 232
Kamran Əliyev BMT rəsmisi ilə terrorçuluğa qarşı mübarizəni müzakirə edib - FOTO 27 октября 20:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 020
Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы U-23 27 октября 20:37 (UTC+04), Спорт 775
Вынесен приговор Рамизу Мехтиеву - имущество конфисковано 27 октября 20:36 (UTC+04), Общество 1 272
“WhatsApp” istifadəçilərinə xəbərdarlıq edilib 27 октября 20:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 150
БИГ осудила решение Франции по Корсике 27 октября 20:25 (UTC+04), Политика 1 079
В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend» 27 октября 20:10 (UTC+04), Культура 2 120
Новые "потери" для армянских сепаратистов - паника в Ереване 27 октября 20:00 (UTC+04), Политика 5 620
Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с генсеком UN Tourism - ФОТО 27 октября 19:53 (UTC+04), Политика 1 066
Раскрыто число молодежных негосударственных организаций в Азербайджане 27 октября 19:44 (UTC+04), Общество 784
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Xalçalar diyarı” sərgisi açılacaq 27 октября 19:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 239
Банк ABB объявил о старте очередного этапа эмиссии облигаций! (R) 27 октября 19:28 (UTC+04), Экономика 1 065
Голос редкой красоты: в Баку почтили память Галины Вишневской - ФОТО 27 октября 19:24 (UTC+04), Культура 812
В ЮНЕСКО призвали привлекать молодежь к разработке и реализации политики 27 октября 19:21 (UTC+04), Политика 1 022
Азербайджан и ICESCO расширяют сотрудничество в сфере охраны культурного наследия - ФОТО 27 октября 19:19 (UTC+04), Политика 1 018
SOCAR заинтересована в расширении сотрудничества с концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" 27 октября 19:12 (UTC+04), Экономика 1 051
Определено лицо, ответственное за предоставление информации СМИ в судах Азербайджана 27 октября 19:07 (UTC+04), Общество 711
NED и Азербайджан: вопросы к грантовой политике 27 октября 19:03 (UTC+04), Политика 6 658
Еще новости