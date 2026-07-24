https://news.day.az/world/1849886.html Большая часть Грузии осталась без электричества - ВИДЕО В большинстве городов и районов Грузии прекращена подача электроэнергии. Как передает Day.Az, перебои с электроснабжением зафиксированы в Тбилиси, Рустави, Батуми и других крупных городах. Причина массового отключения электроэнергии пока неизвестна.

Большая часть Грузии осталась без электричества - ВИДЕО

В мире, 24 июля 2026 01:17 (UTC +04:00) 851
Большая часть Грузии осталась без электричества

В большинстве городов и районов Грузии прекращена подача электроэнергии.

Как передает Day.Az, перебои с электроснабжением зафиксированы в Тбилиси, Рустави, Батуми и других крупных городах.

Причина массового отключения электроэнергии пока неизвестна.

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Камран Алиев обсудил с представителем ООН борьбу с терроризмом - ФОТО 27 октября 21:26 (UTC+04), Политика 1 037
Рамиза Мехтиева могут лишить госнаград 27 октября 21:20 (UTC+04), Общество 4 632
В Баку состоялось заседание представителей органов по борьбе с коррупцией государств ОИС - ФОТО 27 октября 21:13 (UTC+04), Общество 816
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Азербайджан-Турция: решит ли все проблемы увольнение Сарала? 27 октября 21:00 (UTC+04), Политика 6 050
Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами - Азер Гараев 27 октября 20:55 (UTC+04), Политика 1 282
Kamran Əliyev BMT rəsmisi ilə terrorçuluğa qarşı mübarizəni müzakirə edib - FOTO 27 октября 20:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 071
Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы U-23 27 октября 20:37 (UTC+04), Спорт 795
Вынесен приговор Рамизу Мехтиеву - имущество конфисковано 27 октября 20:36 (UTC+04), Общество 1 286
“WhatsApp” istifadəçilərinə xəbərdarlıq edilib 27 октября 20:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 203
БИГ осудила решение Франции по Корсике 27 октября 20:25 (UTC+04), Политика 1 130
В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend» 27 октября 20:10 (UTC+04), Культура 2 140
Новые "потери" для армянских сепаратистов - паника в Ереване 27 октября 20:00 (UTC+04), Политика 5 670
Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с генсеком UN Tourism - ФОТО 27 октября 19:53 (UTC+04), Политика 1 115
Раскрыто число молодежных негосударственных организаций в Азербайджане 27 октября 19:44 (UTC+04), Общество 801
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Xalçalar diyarı” sərgisi açılacaq 27 октября 19:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 288
Банк ABB объявил о старте очередного этапа эмиссии облигаций! (R) 27 октября 19:28 (UTC+04), Экономика 1 114
Голос редкой красоты: в Баку почтили память Галины Вишневской - ФОТО 27 октября 19:24 (UTC+04), Культура 826
В ЮНЕСКО призвали привлекать молодежь к разработке и реализации политики 27 октября 19:21 (UTC+04), Политика 1 070
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