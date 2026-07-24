https://news.day.az/world/1849886.html Большая часть Грузии осталась без электричества - ВИДЕО В большинстве городов и районов Грузии прекращена подача электроэнергии. Как передает Day.Az, перебои с электроснабжением зафиксированы в Тбилиси, Рустави, Батуми и других крупных городах. Причина массового отключения электроэнергии пока неизвестна.
Большая часть Грузии осталась без электричества - ВИДЕО
В большинстве городов и районов Грузии прекращена подача электроэнергии.
Как передает Day.Az, перебои с электроснабжением зафиксированы в Тбилиси, Рустави, Батуми и других крупных городах.
Причина массового отключения электроэнергии пока неизвестна.
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