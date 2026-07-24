https://news.day.az/society/1849900.html

В Азербайджане произошло землетрясение

В Шамахинском районе, в 15 км к северу от станции Пиргулу, зарегистрировано землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло на глубине 3 км. Подземные толчки не ощущались.