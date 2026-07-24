https://news.day.az/society/1849900.html В Азербайджане произошло землетрясение В Шамахинском районе, в 15 км к северу от станции Пиргулу, зарегистрировано землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло на глубине 3 км. Подземные толчки не ощущались.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Шамахинском районе, в 15 км к северу от станции Пиргулу, зарегистрировано землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло на глубине 3 км.
Подземные толчки не ощущались.
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