https://news.day.az/society/1849906.html В некоторых частях Нахчывана не будет газа 24 июля в Нахчыване будет временно ограничено газоснабжение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это связано с проведением ремонтных и монтажных работ на газораспределительной сети. Согласно информации, с 14:10 подача газа будет временно прекращена в микрорайонах Атабейляр и Алинджа, а также на улице Алигулу Гямкюсар.
В некоторых частях Нахчывана не будет газа
24 июля в Нахчыване будет временно ограничено газоснабжение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это связано с проведением ремонтных и монтажных работ на газораспределительной сети.
Согласно информации, с 14:10 подача газа будет временно прекращена в микрорайонах Атабейляр и Алинджа, а также на улице Алигулу Гямкюсар.
Отмечается, что после завершения ремонтно-монтажных работ газоснабжение указанных территорий будет полностью восстановлено.
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