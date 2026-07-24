В некоторых частях Нахчывана не будет газа

24 июля в Нахчыване будет временно ограничено газоснабжение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это связано с проведением ремонтных и монтажных работ на газораспределительной сети.

Согласно информации, с 14:10 подача газа будет временно прекращена в микрорайонах Атабейляр и Алинджа, а также на улице Алигулу Гямкюсар.

Отмечается, что после завершения ремонтно-монтажных работ газоснабжение указанных территорий будет полностью восстановлено.