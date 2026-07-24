Сборная Азербайджана U18 стартует на чемпионате Европы

Сегодня мужская сборная Азербайджана по баскетболу среди игроков до 18 лет проведет первый матч на чемпионате Европы ФИБА в дивизионе B.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир проходит в хорватской Риеке.

В стартовом туре группы B азербайджанская команда встретится со сборной Польши.

Матч начнется в 17:30 по бакинскому времени.

На групповом этапе сборная Азербайджана также сыграет с командами Украины, Исландии, Португалии и Чехии.