https://news.day.az/sport/1849905.html Сборная Азербайджана U18 стартует на чемпионате Европы Сегодня мужская сборная Азербайджана по баскетболу среди игроков до 18 лет проведет первый матч на чемпионате Европы ФИБА в дивизионе B. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир проходит в хорватской Риеке. В стартовом туре группы B азербайджанская команда встретится со сборной Польши.
Сборная Азербайджана U18 стартует на чемпионате Европы
Сегодня мужская сборная Азербайджана по баскетболу среди игроков до 18 лет проведет первый матч на чемпионате Европы ФИБА в дивизионе B.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир проходит в хорватской Риеке.
В стартовом туре группы B азербайджанская команда встретится со сборной Польши.
Матч начнется в 17:30 по бакинскому времени.
На групповом этапе сборная Азербайджана также сыграет с командами Украины, Исландии, Португалии и Чехии.
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