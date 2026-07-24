https://news.day.az/politics/1849773.html Бензиновые страхи и дизельные фантазии: кого пугают поставки из Баку "Поставляемые из Азербайджана бензин и дизельное топливо вносят огромный вклад в энергетическую безопасность Армении", - заявил в Берлине Президент Ильхам Алиев. Эти словам азербайджанского лидера вызвали большое беспокойство в рядах армянской оппозиции.

Бензиновые страхи и дизельные фантазии: кого пугают поставки из Баку

Политика, 24 июля 2026 08:00 (UTC +04:00) 6 236
Бензиновые страхи и дизельные фантазии:

Автор: Лейла Таривердиева

"Поставляемые из Азербайджана бензин и дизельное топливо вносят огромный вклад в энергетическую безопасность Армении", - заявил в Берлине Президент Ильхам Алиев.

Эти словам азербайджанского лидера вызвали большое беспокойство в рядах армянской оппозиции. Ее и так давно и безнадежно нервирует поступающее в Армению азербайджанское топливо, а тут такое заявление...

Первоначало реваншисты рассчитывали пресечь поставки акциями протеста. Когда это не получилось, они стали надеяться, что это будет разовая, как бы рекламная акция. Но бензин и дизель все идут и идут, и это уже серьезно тревожит оппозицию.

Без Азербайджана Армении уже не обойтись - ОБЗОР от Эльчина Алыоглу

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Депутат от саргсяновской фракции "Честь имею" Тигран Абрамян заявил в четверг журналистам, что "Баку усиливает свое влияние на Армению, приобретая новые рычаги давления". Слова Президента Азербайджана о вкладе в энергетическую безопасность Армении были восприняты как доказательства наличия таких "рычагов". Как утверждает оппозиционный депутат, Баку воздействует на системы, жизненно важные для Армении. То, что эти шаги азербайджанской стороны реально помогли его стране не столкнуться с топливным кризисом, Минасян старается не упоминать.

Основным поставщиком топлива в Армению всегда была Россия. Какие проблемы сегодня переживает сама держава, думается, объяснять армянским реваншистам не надо. Об этом пишут и армянские СМИ. На фоне усилившихся ударов Украины по российским нефтехранилищам и НПЗ РФ столкнулась с самым серьезным дефицитом топлива с начала войны. По некоторым данным, выведена из строя почти четверть российских нефтеперерабатывающих мощностей. Из-за этого в ряде регионов введены ограничения на продажу топлива.

Просто интересно, как тот же Минасян представляет ситуацию в Армении без азербайджанских поставок в условиях, если дефицит топлива в России ударит по экспорту в его страну? Армения бы встала.

Ранее министр экономики Геворг Папоян говорил о том, что если бы не поставки топлива из Азербайджана, бензин в Армении подорожал бы на сотни драм. Это было сказано в мае. А сегодня армянской стороне пришлось бы даже труднее, чем россиянам. России помогает в сложившейся ситуации бензином Казахстан. А кто помог бы Армении? Странам, зависящим от российских нефтепродуктов, приходится туго.

Азербайджан поставит в Армению очередную партию нефтепродуктов

Азербайджан поставит в Армению очередную партию нефтепродуктов

В начале июля в России был введен запрет на экспорт дизельного топлива в другие страны с целью поддержания внутреннего рынка. Более того, сама РФ начала импортировать топливо соседей. Запрет на экспорт бензина, дизеля, судового топлива и газойлей из РФ, согласно российским СМИ, действует до конца июля, а сейчас идут разговоры о возможности его продления до 1 октября. Это не означает, что Армения останется совсем без российского топлива, потому что получает его по межправительственному соглашению и пока еще является членом ЕАЭС. Однако в случае усугубления ситуации в самой РФ и роста цен (который уже наблюдается), у армянской стороны начнутся проблемы.

И трезвомыслящие деятели Армении это осознают. Относящиеся к этой категории эксперты после введения Москвой запрета на экспорт бензина и дизеля, высказывали мнение, что в конечном итоге эти решения могут затронуть энергетическую безопасность Армении. Москва уже грозила Еревану мировыми ценами на газ. И эксперты не исключают, что при определенном раскладе нефтепродукты могут стать способом давления на Ереван. После того, как Москва оставила не у дел армянских производителей и импортеров сельскохозяйственной продукции, в Армении не ожидают ничего хорошего.

Армения ежегодно импортирует из России 150 тысяч тонн дизельного топлива. Поставки из Азербайджана пока еще незначительны по сравнению с этими объемами. В конце июня в соседнюю страну отправился очередной состав, включающий 18 цистерн с 971 тонной автомобильного бензина марки АИ-92 и 8 цистерн с 467 тоннами дизельного топлива. Да Баку и не ставит цели вытеснить Россию с армянского рынка. Как и с любого другого.

Реваншисты, тот же Минасян, стараются "открыть глаза" армянам,  убеждая их, что Баку преследует вовсе не экономические цели. "Я не думаю, что в нашей стране найдется хоть один человек, который считает, что азербайджанские поставки имеют исключительно экономическое значение", - глубокомысленно говорит армянский оппозиционер, уверенный, что открывает Америку.

Азербайджанский газ может стать спасением для Армении - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Азербайджанский газ может стать спасением для Армении - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Порадуем Минасяна: того, кто так считает, не найдется и в Азербайджане.

Само собой разумеется, что Азербайджан делает односторонние шаги в сторону соседа не из соображений альтруизма или экономической выгоды. Какая может быть выгода от столь незначительных поставок. А альтруизм не является инструментом реальной политики, тем более в отношениях со вчерашним агрессором.

Односторонние шаги, предпринимаемые Азербайджаном, делаются, в первую очередь из соображений геополитических приоритетов Баку и интересов региона. Да, Баку всегда держит регион в уме, развивая мирную повестку с Арменией. Опять же, исходя из интересов собственного спокойствия и благополучия, но осознавая, что без добрососедства стабильность никогда не будет качественной.

Главная цель Баку тут не подчинить себе Ереван, а приучить армянское общество к пониманию элементарной истины: дружить надо с теми, кто рядом, потому что только хорошие отношения с соседями помогут выйти из проблем в трудную минуту. При наличии хороших отношений с Азербайджаном Армения всегда сможет рассчитывать на поддержку и надежное плечо. Так уже получилось, что именно Азербайджан является единственной страной Южного Кавказа, способной его подставить. Сам он никогда ни от кого помощи не ждал и не получал, обходясь собственными силами.

О том, как работает этот механизм, армяне могут спросить у Грузии, которую в самые сложные для нее времена не раз выручали хорошие отношения с Азербайджаном. Армения тоже сможет рассчитывать на надежное плечо. При условии хорошего поведения, конечно же.

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#АРМЕНИЯ #АЗЕРБАЙДЖАН #БЕНЗИН #ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
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