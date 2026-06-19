Азербайджанский газ может стать спасением для Армении

Автор: Лейла Таривердиева

В настоящее время Азербайджан занимает первое место по географии поставок трубопроводного газа. Мы поставляем природный газ в 16 стран, и число этих стран растет с каждым годом. Так будет и впредь.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Напомним, что в нынешнем году азербайджанский газ начали получать Германия, Австрия и Албания. Азербайджан планирует наращивать добычу за счет новых месторождений, и ему еще долго будет, чем поддержать своих партнеров. Запросы от желающих импортировать каспийское голубое топливо не прекращаются. И многих сегодня интересует вопрос: будет ли среди них Армения?

Вопрос не праздный. Недавно российская сторона, являющаяся основным поставщиком газа в Армению, объявила о намерениях пересмотреть цену на топливо для Еревана, если тот продолжит двигаться на Запад.

26 мая российские СМИ сообщили, что Армения получила от России письмо о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. В письме министра энергетики РФ Сергея Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур Армении говорилось, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.

По соглашению от 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Дополнительное соглашение к контракту от 2013 года, подписанное в конце 2019 года, установило цену на российский газ для Армении в 165 долларов за тысячу кубометров. Сегодня, как утверждают российские СМИ, Армения получает российский газ по 177 долларов за тысячу кубов, в то время как в Европу он идет по 600 долларов. Разница огромная, и вытекает она из преференций, которые дает членство в ЕАЭС и Таможенном союзе, а также некогда закрепленный за Арменией статус форпоста и "естественного союзника".

Сейчас, когда Ереван однозначно прочертил курс в Европу, слово "если" уже можно не употреблять. Все идет к тому, что российский газ станет для Армении, стремящейся в ЕС, таким же дорогим, как для других членов Евросоюза. При этом вероятность принятия Армении в ЕС равна нулю. Во всяком случае, в среднесрочной перспективе. Это значит, что страна останется и без членства в Евросоюзе, и без дешевого газа. В отличие от отклоненных Россией абрикосов, помидоров и коньяка, которые ЕС уже обещал пристроить, газом Европа Армении помочь не сможет.

Сможет ли помочь соседний Иран? Тут стоит проблема цены, которая никогда не устраивала армянскую сторону, а снижать цену иранские партнеры не желают. Небольшие объемы страна получает по бартеру - в обмен на электроэнергию.

На днях председатель Комиссии по регулированию государственных услуг РА Месроп Месропян заявил журналистам, что Армения может начать закупать газ у Азербайджана, Туркменистана и Ирана в случае повышения цен на российский газ. По его словам, армянские власти рассматривают все возможные сценарии на этот случай.

Действующие тарифы на газ сохранятся до начала 2027 года, а там видно будет.

Армения получает ежегодно более 2 миллиардов кубометров российского газа по льготной цене. По оценкам российских экспертов, заменить эти поставки Ереван не сможет. Те незначительные объемы, что поступают из Ирана, связаны с определенными ограничениями. Так, зимой в северной части ИРИ, как правило, возникает дефицит топлива, и поставки сходят на нет.

Что касается закупок из Азербайджана, то тут российские эксперты менее однозначны в оценках. Поставки азербайджанского газа вполне реальны. Но какая будет цена? И, к тому же, инфраструктура разрушена в годы конфликта. Грузия получает азербайджанский газ по льготной цене, так как в отношениях с этой страной для Баку важнее политика, чем коммерция. А Армении таких льгот ждать не стоит, считают эксперты.

Тут можно было бы поспорить. Коммерция в начинающих строиться торговых связях с Арменией играет для Азербайджана последнюю роль.

Выступая на международном форуме "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана" в Университете АДА, Президент Ильхам Алиев заявил, что потенциально Армения по примеру Грузии может быть получателем азербайджанского газа. Для нее это будет выгодно, учитывая льготную цену на газ, поставляемый Грузии. "И с точки зрения близости, и с точки зрения инфраструктуры, конечно, было бы естественно иметь такого рода сотрудничество", - сказал глава государства.

Ереван отреагировал незамедлительно. Спикер парламента Ален Симонян заявил, что Армения готова обсудить вопрос закупки газа у Азербайджана. По его мнению, будет хорошо, если Армения станет покупать азербайджанский газ.

И открытие транзита, и поставки топлива в Армению - все это политические решения. Армения получает из Азербайджана бензин по льготной цене, и это тоже важное политическое решение. На данном этапе задача - дать почувствовать армянской стороне вкус нормальных отношений и мира. Баку демонстрирует свое миролюбие и добрые намерения практическими шагами и постепенно приучает армянское общество к добрососедству. Если первоначально бензин из Азербайджана был встречен истерикой, то сегодня армяне стараются заправляться на тех АЗС, где торгуют сравнительно дешевым азербайджанским топливом. Так же будет и с газом. Конечно, сначала может быть устроен бунт домохозяек, отказывающихся готовить хоровац на газе из Азербайджана. Но продлится это недолго.

Впрочем, о "бунте домохозяек" можно было бы говорить в сегодняшней ситуации, а вопрос импорта азербайджанского газа для Армении - дело далеко не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня. В Армении, заговаривая о желании получать азербайджанский газ, ничего не говорят об отсутствии необходимой инфраструктуры. Газ в отличие от нефти невозможно перевозить по железной дороге. Только если мы говорим о сжиженном газе (СПГ). Но мы говорим о трубопроводном газе. И армянские чиновники, уверены, тоже. Потому что для потребителя трубопроводный газ выгоднее по цене. СПГ дороже из-за затрат на его сжижение, транспортировку и регазификацию. Армения, можно сказать, располагается на другой стороне улицы, но поставки газа туда в настоящее время невозможны из-за отсутствия газотранспортной инфраструктуры.

Впервые армянская сторона заговорила о желании покупать газ у Азербайджана три года назад. Выступая на форуме в Тбилиси, замминистра территориального управления Акоп Варданян поделился мечтой о восстановлении импорта азербайджанского газа и превращении Армении в транзитера голубого топлива из Азербайджана. Варданян напомнил, что в Армению в советские времена поступал именно азербайджанский газ, причем сразу по трем мощным газопроводам. По его мнению, армянская сторона сможет их восстановить.

Ранее в беседе с Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан рассказал, что газификация Армении началась с азербайджанского газа. Церемония прошла 12 февраля 1960 года на Театральной площади. Там был установлен огромный символический факел, который был зажжен в знак начала газификации республики. Армения жила на азербайджанском газе до объявления зависимости в 1991 году.

Газ, по словам Шабана, поступал по магистральному трубопроводу Гаджигабул-Газах-Иджеван-Ереван. В 1976 году началось строительство новой газопроводной инфраструктуры - трубопровода Евлах-Барда-Агдам-Аскеран-Ханкенди-Шуша-Лачин-Герус-Шахбуз (НАР). Магистраль строили два года. В 80-х годах от границы Нахчыванской Автономной Республики до Еревана была построена дополнительно 70-километровая труба.

В годы карабахского конфликта трубопровод бездействовал и пришел в негодность. Для обеспечения сепаратистского образования газом от Ханкенди в Армению была незаконно проложена труба длиной 50 километров, и шла она вдоль Лачинской дороги. Газопровод, который в советское время шел в Армению через территорию Азербайджана, был разрушен. Армения перекачивала на оккупированные территории газ, который получала из России через территорию Грузии.

Ну, а если говорить о туркменском газе, то это несерьезные надежды, упирающиеся в отсутствие все той же газотранспортной инфраструктуры между Азербайджаном и Арменией. Более того, отсутствует также инфраструктура транспортировки газа из Туркменистана на другой берег Каспия. Бартерные поставки через Иран ненадежны и осложнены неразвитой внутренней газотранспортной сетью в ИРИ. И, конечно, ценами.

Сегодня Армения оказалась в сложной ситуации. В других условиях она могла бы рассчитывать на Азербайджан. В свое время он помог выйти из энергетического кризиса Грузии. Учитывая добросовестность Еревана в следовании мирной повестке, мог бы поддержать и этого соседа, если бы трубопроводы не были разрушены.

Кстати, прокладку газопровода предполагает TRIPP. Но это тоже дело будущего.