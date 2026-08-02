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Масштабная эвакуация объявлена в 250-тысячном американском городе - ВИДЕО

Масштабная эвакуация объявлена в 250-тысячном городе Спокан, штат Вашингтон, США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сразу несколько лесных пожаров добрались до этого достаточного крупного города на западе США и уже выжигают жилые кварталы.