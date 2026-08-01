https://news.day.az/society/1851569.html В Азербайджане произошло землетрясение В Лерикском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,6. Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА. Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 19:24 по местному времени, очаг залегал на глубине 24 км. Землетрясение ощущалось.

В Азербайджане произошло землетрясение

Общество, 1 августа 2026 19:59 (UTC +04:00) 3 614
В Азербайджане произошло землетрясение

В Лерикском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,6.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 19:24 по местному времени, очаг залегал на глубине 24 км.

Землетрясение ощущалось.

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В Карабахе планируют предоставлять земельные участки для проектов рыбоводства 5 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 681
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Vətən müharibəsinə həsr edilən ekspozisiya və Zəfər zalının təqdimatı keçirilib - FOTO 5 ноября 18:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 462
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Дата 8 Ноября олицетворяет торжество национальной воли азербайджанского народа - Азер Гараев 5 ноября 17:50 (UTC+04), Политика 1 483
Во Франции более 270 тысяч человек вышли на акции протеста - ВИДЕО 5 ноября 17:44 (UTC+04), В мире 1 569
В Азербайджане увеличат расходы на соцзащиту 5 ноября 17:30 (UTC+04), Экономика 1 472
Рафинья продлил контракт с "Барселоной" 5 ноября 17:27 (UTC+04), Спорт 670
В Азербайджане расширят территорию Абшеронского национального парка 5 ноября 17:25 (UTC+04), Общество 679
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