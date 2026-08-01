https://news.day.az/society/1851569.html В Азербайджане произошло землетрясение В Лерикском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,6. Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА. Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 19:24 по местному времени, очаг залегал на глубине 24 км. Землетрясение ощущалось.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Лерикском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,6.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 19:24 по местному времени, очаг залегал на глубине 24 км.
Землетрясение ощущалось.
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