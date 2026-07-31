https://news.day.az/world/1851369.html ВМС США выделили десятки миллиардов долларов на атомные подлодки Военно-морские силы (ВМС) США выделили 76,6 миллиарда долларов на строительство 14 атомных подводных лодок (АПЛ) типов Virginia и Columbia. Об этом со ссылкой на Минобороны Соединенных Штатов сообщает Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
ВМС США выделили десятки миллиардов долларов на атомные подлодки
Военно-морские силы (ВМС) США выделили 76,6 миллиарда долларов на строительство 14 атомных подводных лодок (АПЛ) типов Virginia и Columbia. Об этом со ссылкой на Минобороны Соединенных Штатов сообщает Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Указанную сумму получат три американские компании - General Dynamics Electric Boat построит пять АПЛ типа Columbia, а General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Industries - Newport News Shipbuilding - девять субмарин типа Virginia.
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