https://news.day.az/world/1851357.html В Армении национализировали завод Гагика Царукяна Суд в Армении принял решение о передаче под контроль государства Ереванского коньячно-винно-водочного комбината "Арарат", принадлежащего бизнесмену Гагику Царукяну. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Армении.
В Армении национализировали завод Гагика Царукяна
Суд в Армении принял решение о передаче под контроль государства Ереванского коньячно-винно-водочного комбината "Арарат", принадлежащего бизнесмену Гагику Царукяну.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Армении.
Сообщается, что суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил передать акции предприятия через Министерство экономики в собственность государства.
В Генпрокуратуре сообщили, что завод перешел под контроль государства в рамках дела о конфискации незаконно приобретенного имущества.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре