В Армении национализировали завод Гагика Царукяна

Суд в Армении принял решение о передаче под контроль государства Ереванского коньячно-винно-водочного комбината "Арарат", принадлежащего бизнесмену Гагику Царукяну.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Армении.

Сообщается, что суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил передать акции предприятия через Министерство экономики в собственность государства.

В Генпрокуратуре сообщили, что завод перешел под контроль государства в рамках дела о конфискации незаконно приобретенного имущества.