В Азербайджане утвержден план подготовки к переписи населения

Кабинет министров Азербайджана принял решение "О плане мероприятий по подготовке и проведению переписи населения Азербайджанской Республики в 2029 году".

Решением, подписанным премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, утвержден масштабный план мероприятий по подготовке и организации переписи населения, которая состоится в 2029 году.

Кроме того, создана Центральная комиссия по содействию проведению переписи населения и утвержден ее состав.

Согласно решению, Центральная комиссия будет координировать деятельность всех государственных органов в связи с проведением переписи населения, принимать меры для оперативного решения возникающих вопросов, в течение двух месяцев представит в Кабинет министров предложения по вопросам оплаты труда и услуг группы по проведению переписи, а также каждые шесть месяцев будет представлять правительству информацию о выполненной работе.

Перепись населения в стране будет проведена по состоянию на 00:00 1 октября 2029 года. В целях оценки уровня подготовки с 1 по 31 октября 2028 года в Хачмазском районе будет проведена пробная перепись населения.

Решением Кабмина Государственному комитету статистики Азербайджана предоставлены широкие полномочия и определены соответствующие обязанности. Комитет создаст группу по проведению переписи, примет сотрудников на работу по срочным трудовым договорам, сформирует в городах, поселках и селах переписные участки, каждый из которых в среднем будет охватывать 20 тысяч человек. Участки будут укомплектованы инструкторами-контролерами и переписчиками.

При отборе переписчиков на основе гражданско-правовых договоров будут привлечены лица, ищущие работу, сотрудники государственных органов, учителя, студенты, а также другие лица, имеющие опыт в сфере учета.

Государственный комитет статистики также должен до 1 сентября 2026 года определить перечень административных данных, которые будут использоваться при проведении переписи, а до 1 ноября представить Центральной комиссии предложения по необходимым нормативным изменениям для интеграции этих данных через Информационную систему "Электронное правительство". Кроме того, совместно с государственными органами Комитет обеспечит интеграцию баз данных. До 1 февраля 2027 года Комитет утвердит календарный план.

Помимо этого, Комитет должен ежегодно представлять министерству финансов информацию о финансовой потребности для проведения переписи в 2027-2030 годах, до 1 июля 2027 года подготовить предложения по созданию Статистического регистра населения, до конца года утвердить переписные и опросные листы, разработать программное обеспечение, подготовить и напечатать методические документы и информационно-просветительские материалы, создать рекламные ролики, проводить информационно-разъяснительную работу через средства массовой информации, до конца 2028 года завершить организационные планы и обеспечить обучение переписчиков.

Государственный комитет статистики также будет выполнять функции секретариата Центральной комиссии.

Также Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики, специальным представителям Президента и всем органам местной исполнительной власти поручено до конца 2026 года создать местные комиссии по содействию проведению переписи. Они должны до 1 октября 2028 года уточнить названия населенных пунктов, административные границы, названия улиц и номера домов, представить органам статистики документы похозяйственного учета.

Кроме того, до 1 августа 2029 года для переписных участков должны быть выделены здания, оснащенные телефонами, интернетом и другим необходимым оборудованием.

Министерству финансов поручено предусмотреть в государственных бюджетах на 2027-2030 годы средства, необходимые для проведения переписи.

Министерства юстиции, цифрового развития и транспорта, экономики, труда и социальной защиты населения, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, Государственный экзаменационный центр и ОАО "Azərişıq" должны обеспечить интеграцию данных, содержащихся в их информационных ресурсах, в базы данных Государственного комитета статистики, а также их регулярное обновление.

Министерства здравоохранения, науки и образования, труда и социальной защиты населения, а также другие государственные органы, указанные в приложении к решению, проведут перепись лиц, проживающих в режимных объектах, находящихся в их подчинении, и представят материалы в Государственный комитет статистики.

Министерство иностранных дел организует перепись граждан Азербайджана, проживающих за пределами страны.

Министерство цифрового развития и транспорта, специальные представители Президента и органы местной исполнительной власти обеспечат проведение переписи лиц, находящихся в пути - в гостиницах, поездах, на судах, в аэропортах и морских портах, на вокзалах и станциях.

Министерство также проведет технические мероприятия для интеграции баз данных, обеспечения устойчивости телекоммуникационных сетей и повышения качества административных данных.

Кроме того, решением Государственному комитету статистики и министерству цифрового развития и транспорта поручено обеспечить соблюдение нормативных требований по защите персональных данных, а министерству цифрового развития и транспорта совместно с Государственной службой безопасности и Государственной службой специальной связи и информационной безопасности - обеспечить кибербезопасность базы данных переписи населения.

Министерство труда и социальной защиты населения окажет поддержку Государственному комитету статистики в кадровом обеспечении проведения переписи, а министерство экономики до 1 сентября 2028 года (по Хачмазскому району - до 1 сентября 2027 года) представит цифровые карты и схематические планы населенных пунктов.

Хачмазскому районному исполнительному органу власти поручено своевременно завершить все подготовительные работы для проведения пробной переписи населения.

Согласно решению, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" будет регулярно готовить специальные теле- и радиопередачи, посвященные подготовке и проведению переписи населения, а также обеспечит широкое освещение проводимой работы.