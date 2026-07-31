ЦБ Азербайджана обнародовал решение по учетной ставке

Центральный банк Азербайджана сохранил учетную ставку неизменной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики все параметры процентного коридора оставлены без изменений. Так, учетная ставка сохранена на уровне 6,5%. Нижняя граница процентного коридора установлена на уровне 5,5%, верхняя граница - на уровне 7,5%.

Согласно информации ЦБА, при принятии решения по параметрам процентного коридора были учтены динамика фактической и прогнозируемой инфляции, а также процессы, происходящие на внутреннем финансовом рынке. С одной стороны, пересмотр инфляционного прогноза в сторону повышения обусловливает ужесточение денежно-кредитной политики, однако с другой стороны, значительное превышение предложения над спросом на валютном рынке поддерживает мягкую денежно-кредитную политику. Уравновешивание этих факторов друг другом обусловило сохранение параметров процентного коридора неизменными.

Годовая инфляция находится в пределах целевого показателя и движется в соответствии с прогнозной траекторией по базовому сценарию. В июне 2026 года 12-месячная инфляция составила 5,8%. Годовой рост цен на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия составил 7,1%, на платные услуги - 5,6%, на непродовольственные товары - 3,8%. Годовая базовая инфляция составила 5,5%.

В истекшем периоде текущего года на валютном рынке предложение значительно превышало спрос. Это проявлялось как в наличном, так и в безналичном сегментах. За 6 месяцев 2026 года покупка наличной иностранной валюты у клиентов обменными пунктами превысила ее продажу на 482 миллиона долларов США. Уровень долларизации депозитов резидентов-физических лиц за последние 12 месяцев снизился на 3,8 процентных пункта и в июне 2026 года составил 25,6%.

В условиях резкого снижения спроса на валютном рынке и значительного роста предложения Центральным банком была осуществлена покупка иностранной валюты на внутреннем рынке. За истекший период текущего года валютные резервы Центрального банка Азербайджана увеличились на 2,2 миллиарда долларов США, или на 19,5%, и составили 13,8 миллиарда долларов США.

Показатели внешнего сектора остаются благоприятными. Согласно таможенной статистике, в первом полугодии 2026 года во внешней торговле страны зафиксирован положительный сальдо на сумму около 8 миллиардов долларов США. По предварительным данным, за январь-июнь сальдо по денежным переводам (то есть разница между поступлениями и выплатами) составило 540,6 миллиона долларов США, что на 82,8% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Прогноз Центрального банка Азербайджана по профициту счета текущих операций на конец 2026 года и на 2027 год пересмотрен в сторону увеличения. Это связано с повышением мировых цен на энергоносители в текущем году, а также с продолжением позитивных тенденций по экспорту ненефтегазовых товаров и услуг.

Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом процессов, происходящих на финансовых рынках, и показателей ликвидности в банковской системе. На необеспеченном денежном рынке краткосрочные процентные ставки формируются в рамках процентного коридора Центрального банка Азербайджана. Так, среднедневной показатель по ставке AZIR в мае и июне 2026 года составил 6,43%, а в истекшем периоде июля - 6,39%. Структурный профицит ликвидности сектора (разница между обязательствами Центрального банка Азербайджана перед банковской системой и требованиями к банкам) без учета средств, подлежащих хранению в качестве обязательных резервов, на конец первого полугодия текущего года достиг 6 миллиардов манатов, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с декабрем прошлого года. Это свидетельствует о том, что кредитный потенциал банков достаточно высок. Для управления ликвидностью Центральный банк использует преимущественно 7-дневные депозитные операции. Доля этих операций на конец июня составила 84,3% в структуре портфеля стерилизации по операциям на открытом рынке. Наряду с этим также проводятся регулярные аукционы по размещению нот Центрального банка Азербайджана. За последние 3 месяца зафиксировано снижение доходности нот по всем срокам, а также в среднесрочной и долгосрочной частях кривой доходности. В то же время по вновь привлеченным срочным депозитам и вкладам в манатах в июне текущего года по сравнению с июлем прошлого года (месяцем снижения учетной ставки) наблюдалось снижение процентных ставок.

Центральный банк прогнозирует, что в среднесрочной перспективе годовая инфляция будет находиться в пределах целевого показателя. Так, согласно июльским прогнозам по базовому сценарию, ожидается, что годовая инфляция в конце 2026 года составит 6,1%, через 12 месяцев (то есть в июне 2027 года) - 6%, а в конце 2027 года - 5,8%. Таким образом, ожидается, что годовая инфляция вернется к целевому показателю со второго полугодия 2027 года. Следует отметить, что отклонение ожидаемой инфляции на конец 2026 года от целевого показателя находится на уровне прогнозной ошибки. Пересмотр инфляционного прогноза в сторону повышения обусловлен главным образом активизацией воздействия прямых и косвенных затратных факторов внешнего происхождения, которое в среднесрочной перспективе не носит постоянного характера.

В условиях усложняющейся глобальной геополитической среды риск роста цен на энергоносители и продовольствие, а также расширения импортируемой инфляции через этот канал из стран - торговых партнеров сохраняется высоким. Перенос инфляции из стран-партнеров на внутренние цены также будет зависеть от динамики укрепления номинального эффективного курса маната. В предстоящий период вероятность изменения инфляционных прогнозов Центрального банка Азербайджана в основном связана с масштабом реализации этих рисков. Вероятность того, что факторы внутреннего спроса создадут инфляционное давление на фоне существующей фискальной и денежно-кредитной политики, невысока.

В оставшийся период текущего года решения по процентному коридору будут приниматься с учетом инфляционного прогноза и динамики макроэкономических показателей. Принимая во внимание неопределенность в глобальной среде, будут рассматриваться прогнозы макроэкономических показателей по нескольким сценариям. При принятии решений по параметрам процентного коридора также будут учитываться процессы, происходящие на валютном рынке, и динамика ликвидности в банковском секторе. В том числе при принятии решений будет приниматься во внимание сохранение тенденции давления на укрепление курса маната и масштаб избытка валюты.

Информация о следующем решении по параметрам процентного коридора будет объявлена общественности 23 сентября 2026 года.