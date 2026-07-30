Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 6,97 доллара США, или на 7,6 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 98,19 доллара США за баррель.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 7,23 доллара, или на 8,3 процента, до 94,12 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS выросла на 6,46 доллара, или на 12 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 60,48 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, выросла на 5,46 доллара, или на 6,4 процента, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 91,20 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Согласно последним данным из Trading Economics, цена нефти Brent в четверг опустилась ниже 90 долларов за баррель, частично скорректировав рост предыдущей сессии, несмотря на новую волну авиаударов США по Ирану в ответ на атаки на американские силы на Ближнем Востоке: "Это усилило опасения относительно дальнейших перебоев в мировых поставках энергоносителей".

"При этом сторонам по-прежнему не удалось достичь потенциального соглашения, поскольку Тегеран настаивает на сохранении контроля над Ормузским проливом.

Конфликт также распространился за пределы Ормузского пролива и затронул Красное море, где поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы пригрозили блокировать Саудовскую Аравию. В ответ Эр-Рияд присоединился к США, нанеся удары по объектам в Ираке, связанным с поддерживаемыми Ираном вооруженными формированиями", - говорится в информации Trading Economics.

Отмечается, что в США коммерческие запасы сырой нефти сократились максимальными темпами с середины июня, что усилило признаки ужесточения ситуации на физическом рынке: "Кроме того, стратегические нефтяные резервы страны сокращаются уже 18-ю неделю подряд, достигнув самого низкого уровня с 1983 года".