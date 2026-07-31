Президент Ильхам Алиев и Садыр Жапаров выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО

31 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступили с заявлениями для прессы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала с заявлением выступил Президент Кыргызстана.

Заявление Президента Садыра Жапарова

-Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Уважаемые представители средств массовой информации.

Сегодня мы с большим удовольствием приветствуем на гостеприимной кыргызской земле Президента Азербайджана, уважаемого Ильхама Гейдаровича, и членов азербайджанской делегации.

Благодарю Вас за принятие моего приглашения посетить Кыргызскую Республику с государственным визитом.

Уверен, что этот визит придаст новый импульс дальнейшему укреплению наших братских отношений. Кыргызстан и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга и успешно координируют подходы по вопросам, представляющим взаимный интерес. С удовлетворением отмечаю, что политический диалог между Кыргызстаном и Азербайджаном сегодня находится на самом высоком уровне. Регулярные контакты и взаимное доверие создают прочную основу для дальнейшего укрепления установленных сегодня союзнических отношений.

Мы с господином Президентом провели обстоятельные и доверительные переговоры по всему комплексу вопросов кыргызско-азербайджанского сотрудничества. Под нашим председательством состоялось 3-е заседание Межгосударственного совета и подписан протокол. Заслушали информацию о реализации решений Совета и обсудили ход выполнения совместных инициатив, включая деятельность Азербайджано-кыргызского фонда развития.

Рассмотрели ключевые направления двустороннего взаимодействия и определили дальнейшие шаги по развитию нашего партнерства. Важным итогом сегодняшних переговоров стало подписание Договора о союзнических отношениях. Это поистине историческое событие знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества. Кроме того, подписан солидный пакет двусторонних документов, охватывающих сферы энергетики, транспорта, кибербезопасности, образования, регулирования финансового рынка, а также обращения драгоценных металлов. Отметили поступательное развитие торгово-экономического взаимодействия и устойчивый рост взаимного товарооборота. Договорились и далее создавать благоприятные условия для расширения деловых связей, реализации совместных инвестиционных проектов. Сегодня в рамках деятельности Азербайджано-кыргызского фонда развития состоялось открытие трех совместных проектов и дан старт реализации восьми инициатив.

Особое внимание уделили вопросам развития транспортных коридоров и эффективного использования транзитного потенциала наших стран. Отметили важную роль Азербайджана как одного из ключевых звеньев среднего коридора, соединяющего Центральную Азию с европейскими рынками. Также обсудили перспективные направления сотрудничества в энергетической сфере и возможности реализации совместных проектов.

Сегодня состоится торжественное открытие первого пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль, построенного азербайджанской стороной. Уверен, что данный проект станет еще одним символом крепкой дружбы между нашими народами и внесет значительный вклад в развитие туристического потенциала.

Отдельно хотел бы отметить наше эффективное взаимодействие в рамках международных организаций. Пригласил уважаемого Ильхама Гейдаровича принять участие в торжественной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, в предстоящем Саммите "ШОС+", а также во втором Глобальном горном саммите "Бишкек+25", который состоится 21-23 октября 2027 года в Бишкеке.

В завершение хотел бы выразить удовлетворение итогами сегодняшних переговоров.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, признателен Вам за содержательный обмен мнениями, личное внимание к развитию кыргызско-азербайджанских отношений и неизменную приверженность укреплению дружбы между нашими народами. Достигнутые договоренности подтверждают обоюдное стремление Кыргызстана и Азербайджана к дальнейшему углублению союзнических отношений.

Благодарю Вас за внимание.

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Затем с заявлением выступил Президент Азербайджана.

Заявление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Садыр Нургожоевич.

Дорогие друзья.

В первую очередь, хотел бы еще раз выразить Вам, уважаемый господин Президент, благодарность за приглашение посетить Кыргызстан с государственным визитом, за традиционное гостеприимство, оказанное мне на братской земле Кыргызстана. Сегодня мы вместе с Вами подняли наши межгосударственные отношения на самый высокий уровень, еще раз продемонстрировав совместное стремление к укреплению нашего взаимодействия.

Союзнические отношения - это очень большая ответственность, и мы к этой ответственности готовы. Мы будем и дальше поддерживать друг друга во всех начинаниях: и на международных площадках, и в торгово-экономической сфере, в сфере укрепления безопасности.

Как Вы отметили, подписанный сегодня пакет документов демонстрирует широкий охват сфер нашего взаимодействия. Уверен, что по результатам моего визита те договоренности, которые были достигнуты, будут так же успешно реализованы, как и все прежние договоренности.

Мы сегодня договорились поднять финансовую составляющую совместного Азербайджано-кыргызского инвестиционного фонда в два раза - до 200 млн долларов. Я уверен, что это тоже не предел, потому что та презентация, которая была нам представлена по деятельности фонда, говорит о том, что он наполняется конкретным содержанием. Очень много проектов, которые реализуются в Кыргызстане и которые создают совместные производства, новые рабочие места и укрепляют экономический потенциал нашего взаимодействия.

Также сегодня нам предстоит совместно с коллегами принять участие в открытии отеля "Баку", который тоже наше совместное решение. И мы очень рады и горды тем, что первый пятизвездочный отель на берегу Иссык-Куля построен на средства Азербайджанского государства и носит имя "Баку".

Также мы неизменно выражаем благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Мы с Вами вместе принимали участие в открытии школы в Агдамском районе, носящей имя Манас, и это был большой вклад кыргызского народа в дело восстановления Карабаха, страдавшего от оккупации на протяжении 30 лет.

Очень много нас связывает в плане истории, культуры, уважения к выдающимся представителям наших народов. Мы с Вами также совместно открывали памятник Чингизу Айтматову в Баку и парк, носящий его имя. Эти места также связаны с жизнью и деятельностью Чингиза Айтматова. Мы сегодня проводили нашу встречу в доме, который связан с ним и на стенах которого его портрет. Все это - демонстрация нашего стремления друг к другу.

Также не забуду, как несколько лет назад мы с Вами совместно в Бишкеке открывали Парк кыргызско-азербайджанской дружбы. Это тоже маленький уголок нашего совместного сотрудничества в столице.

Гуманитарные связи, о которых мы сегодня говорили, культурные мероприятия, Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане, Азербайджана в Кыргызстане - все это создает позитивную атмосферу и еще раз демонстрирует, насколько близки наши народы, имеющие общие корни, которые объединены в нескольких международных структурах.

Особую благодарность хотел бы выразить Вам так же, как и всем другим президентам стран Центральной Азии, за включение Азербайджана в полноправные члены Консультативной встречи государств Центральной Азии, которая сейчас носит название "Встреча лидеров государств Центральной Азии и Азербайджана". И очередная встреча состоится буквально через некоторое время. Еще раз выражаю благодарность за такое доброе отношение, за эту высокую награду.

Со своей стороны хотел бы пригласить Вас посетить Азербайджан вновь с государственным визитом в удобное для Вас время. Благодарю за внимание.