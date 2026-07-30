Раскрыты частые причины замедления смартфона

Удаление ненужных приложений и перезагрузка смартфона раз в неделю позволят ускорить работу аппарата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание ZDNet.

В материале говорится, что любой Android-смартфон со временем начинает работать медленнее. Авторы портала раскрыли самые частые причины, по которым телефон начинает тормозить, и назвали способы их устранения.

В первую очередь они посоветовали настроить регулярную перезагрузку девайса, при которой из памяти аппарата будет удаляться "мусор" и неактуальные данные. Можно настроить смартфон так, что он будет выполнять перезагрузку - примерно раз в неделю - автоматически. Также причиной замедления назвали неправильные настройки анимации. Журналисты рекомендовали открыть настройки девайса, семь раз нажать на номер сборки операционной системы (ОС) и дождаться, пока появится меню разработчика. В нем следует установить параметр "Масштаб длительности анимации" на 0,5х.

В материале говорится, что иногда приложения начинают работать медленнее из-за накопившихся системных данных. Чтобы их очистить, нужно надавить пальцем на иконку программы, в меню выбрать параметр "Хранилище" и нажать "Очистить данные".

В случае, если какое-то конкретное приложение начало работать медленно, но очистка данных не помогла, журналисты ZDNet посоветовали удалить и скачать более раннюю версию. Файл apk с этой версией можно найти в сторонних магазинах приложений.