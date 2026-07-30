Стали известны арбитры матча "Сабах" - "Орхус"

УЕФА назначил судейскую бригаду на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским "Сабахом" и датским "Орхусом".

Как передает Day.Az со ссылкой на УЕФА, главным арбитром встречи станет португалец Жоау Пиньейру. Помогать ему будут Лусиану Майя и Угу Маркеш, функции четвертого судьи исполнит Фабиу Вериссиму.

За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Тьягу Мартинш и его ассистент Андре Нарсису.

Отметим, что Жоау Пиньейру обслуживал три матча чемпионата мира 2026 года, проходившего в США, Канаде и Мексике.

Первый матч между "Орхусом" и "Сабахом" состоится 5 августа в датском Раннерсе и начнется в 20:30 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет 11 августа на стадионе "Банк Республика Арена" в Масазыре. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.