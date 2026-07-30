Студентов Бакинского университета для девушек переведут в другие вузы

Для обеспечения непрерывности образовательного процесса и защиты прав студентов Бакинского университета для девушек будет организован их перевод в другие высшие учебные заведения по соответствующим специальностям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство науки и образования, решение принято в соответствии с пунктом 4.37 "Правил аккредитации образовательных учреждений", утвержденных постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики №167 от 28 сентября 2010 года.

В ведомстве отметили, что перевод студентов в другие вузы будет осуществлен с целью сохранения возможности продолжения обучения и обеспечения их образовательных прав.

Ранее сообщалось, что Бакинский университет для девушек прекратил свою деятельность.