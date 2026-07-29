Азербайджан в основном импортирует инфляцию - Талех Кязымов

Азербайджан в основном импортирует инфляцию.

Как сообщает Day.Az, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов заявил в интервью Азербайджанскому государственному телевидению и информационному агентству АПА.

"Мы не оцениваем влияние факторов спроса на инфляцию как высокое. Наши расчёты показывают, что увеличение бюджетных, текущих расходов на 10% и рост кредитного портфеля банковского сектора на 10% оказывают повышающее воздействие соответственно на 0,29% и 0,12%. В наших условиях это не является высоким показателем. Это даёт основания утверждать, что влияние инфляции спроса на общий уровень инфляции невелико. Инфляция формируется под воздействием факторов спроса и предложения. Азербайджан в основном импортирует инфляцию, и в последние четыре года именно факторы предложения оказывают повышающее воздействие на её уровень", - сказал он.

По его словам, если рассматривать факторы предложения, то здесь существуют два основных канала.

"Первый - это цены на импортируемые нами товары и услуги, то есть рост цен, вызванный инфляцией в странах - наших торговых партнёрах, импортируется в Азербайджан. Второй канал - увеличение затрат производителей на внутреннем рынке. Под затратными факторами подразумеваются регулируемые услуги, например электроэнергия, газ, вода и другие виды топлива, цены на которые регулируются государством. Их изменение приводит к увеличению себестоимости производимых нами товаров или оказываемых услуг, в результате чего возникает инфляция".