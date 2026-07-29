В Азербайджане наказали свыше 100 медработников без сертификата

За первые шесть месяцев текущего года в Азербайджане выявлено 143 медицинских работника, осуществлявших деятельность без сертификата, дающего право на практику.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Bizim.Media в Аналитическом экспертном центре при Министерстве здравоохранения.

По информации центра, в отношении указанных медицинских работников были применены меры административного взыскания и составлены соответствующие протоколы в соответствии с Кодексом об административных проступках.

В ведомстве напомнили, что согласно Закону Азербайджанской Республики "О частной медицинской деятельности" и Закону "Об охране здоровья населения", лица, занимающиеся или намеревающиеся заниматься практической медицинской деятельностью в частных медицинских учреждениях, обязаны пройти сертификацию, которая проводится посредством оценки их непрерывного профессионального развития либо сдачи сертификационного экзамена.

Подчеркивается, что лица, не имеющие действующего сертификата, не могут быть допущены к практической медицинской деятельности ни в одном медицинском учреждении, включая частные клиники.

Согласно законодательству, медицинский работник, не сдавший сертификационный экзамен, имеет право в течение шести месяцев сохранить свое рабочее место и должностной оклад, пройти профессиональную подготовку в профильном учебном заведении и повторно сдать экзамен.

Если сотрудник не проходит сертификацию повторно, дальнейшие трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом Азербайджана.

Кроме того, в министерстве отметили, что для лиц, осуществляющих медицинскую или фармацевтическую деятельность на основании специального разрешения (лицензии), непрохождение сертификации является основанием для приостановления действия лицензии в соответствии с законодательством.