Сахиба Гафарова обсудила с председателем Палаты Федерации Эфиопии взаимодействие между парламентами - ФОТО

29 июля в рамках официального визита в Федеративную Демократическую Республику Эфиопия председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты Федерации этой страны Агегнеху Тешагером.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Отметив, что Азербайджан является очень важной страной для Эфиопии, Агегнеху Тешагер заявил, что отношения между двумя государствами еще больше укрепились, особенно после визита премьер-министра Абия Ахмеда Али в Азербайджан.

На встрече было подчеркнуто, что Эфиопия заинтересована в дальнейшей активизации связей с Азербайджаном в таких сферах, как торговля, инвестиции и туризм. Кроме того, было отмечено, что достижения Азербайджана в сфере туризма служат успешным примером для Эфиопии.

Председатель Палаты Федерации назвал парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией успехом Азербайджана и подчеркнул, что в дружественной Эфиопии внимательно следят за развитием и достижениями нашей страны.

Он высоко оценил применение модели "ASAN" в Эфиопии и оказанную Азербайджаном техническую поддержку в этом вопросе, отметив, что эта система уже внедрена в регионах Эфиопии, что позволило повысить эффективность оказания госуслуг.

Напомнив о проведении в Азербайджане COP29 на высоком уровне и отметив, что успешная организация мероприятия нашей страной получила высокую оценку, Агегнеху Тешагер сообщил, что его страна примет COP32 в 2027 году и воспользуется опытом Азербайджана в этой сфере.

Выразив благодарность за оказанное гостеприимство, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что в последние годы Эфиопия добилась заметных успехов во многих областях, и поздравила с этими достижениями. Она подчеркнула хорошую динамику связей между нашими странами и указала на наличие огромного потенциала для дальнейшего углубления отношений.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы взаимодействия между парламентами. Отметив предыдущую встречу с председателем Палаты Федерации Агегнеху Тешагером, спикер Сахиба Гафарова сказала, что наряду с межправительственными связями, законодательные органы также должны расширять сотрудничество. Была подчеркнута важная роль взаимных визитов председателей парламентов и групп дружбы в углублении диалога между законодательными органами. В то же время были рассмотрены возможности сотрудничества между парламентскими комитетами, группами дружбы и аппаратами парламентов.

Председатель Палаты Федерации отметил, что Азербайджан проводит активную парламентскую дипломатию и широко представлен во многих международных парламентских организациях. Спикер Сахиба Гафарова подчеркнула важность расширения сотрудничества на этих платформах.

Агегнеху Тешагер добавил, что визит председателя Милли Меджлиса совпал с очень важным периодом, проинформировав о результатах недавно успешно проведенных в Эфиопии 7-х парламентских выборов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.