"Bizi Birləşdirən Mədəniyyət" - от сохранения культурного наследия до поддержки молодых талантов - ФОТО - ВИДЕО

Общественное объединение "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət" (BBM, Культура, объединяющая нас) подготовило общественный видеоотчет о своей деятельности, реализованной в 2025 году и в первом полугодии 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы BBM.

В видеоотчете представлены результаты работы организации за отчетный период в сфере развития культуры и искусства, сохранения и популяризации национального культурного наследия, поддержки национально-культурных ценностей, развития творческих инициатив и реализации общественно-культурных проектов.

В отчете отмечается реализация проектов и программ "Наша национальная музыкальная идентичность", "Искусство без границ" и "Вечера ашугов", а также концертной программы молодых вокалистов. Кроме того, ко Дню молодежи была организована выставка творческих работ молодых талантливых художников. Эти проекты сыграли важную роль в выявлении молодых талантов, поддержке их творческого потенциала и представлении их работ широкой общественности.

В рамках сотрудничества с Президентской библиотекой были проведены научные и культурно-просветительские мероприятия, в том числе встречи в формате "круглого стола". В ходе этих инициатив обсуждались различные аспекты азербайджанской литературы, музыки и культурного наследия, а также состоялся обмен мнениями с участием представителей науки, культуры и искусства.

Был организован творческий вечер, посвященный творчеству выдающегося представителя азербайджанской классической музыкальной школы, народного артиста Гара Гараева. На мероприятии под руководством маэстро, заслуженного артиста Эйюба Гулиева Государственный камерный оркестр Азербайджана имени Гара Гараева исполнил произведения великого композитора. Проект имел особое значение для популяризации его творческого наследия и знакомства новых поколений с его музыкой.

Состоялся поэтический вечер, посвященный творчеству выдающегося представителя азербайджанской литературы Самеда Вургуна. В ходе мероприятия было отмечено богатое литературное наследие поэта, значение его поэзии в контексте национально-духовных ценностей и ее роль в развитии азербайджанской литературы.

В видеоотчете также отражены результаты реализованных проектов, их вклад в развитие культурной жизни, поддержку творческих людей и деятелей искусства, сохранение национально-духовных ценностей и продвижение азербайджанской культуры среди более широкой аудитории.

BBM уделяет особое внимание сохранению и популяризации богатого культурного наследия Азербайджана, поддержке национально-культурных ценностей, развитию современных творческих возможностей и реализации новых инициатив в сфере культуры.

В настоящее время объединение работает над проектом "Киркукская огузская красавица", направленным на популяризацию общих национально-культурных ценностей Азербайджана и тюркского мира. Слова одноименного произведения принадлежат академику Рафаэлю Гусейнову, музыку написал народный артист Сиявуш Керими, а исполнителем является заслуженный артист Рамиль Гасымов. Основной целью проекта является популяризация богатого культурного наследия, историко-культурных связей и общих национальных ценностей азербайджанцев и тюрок Киркука посредством искусства, а также представление этого наследия широкой аудитории в современной творческой интерпретации.

BBM продолжит осуществлять проекты в сфере культуры и искусства, поддерживать творческих личностей и коллективы, популяризировать национально-культурное наследие, расширять сотрудничество между различными культурными платформами и способствовать продвижению азербайджанской культуры на международном уровне.