Подписание соглашения при Эрдогане едва не сорвалось - ВИДЕО

Во время церемонии подписания документов, состоявшейся после переговоров Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в президентском комплексе Бештепе, произошел необычный инцидент.

Как сообщает Day.Az, в ходе подписания соглашений о сотрудничестве между двумя странами министр транспорта Ирака Вахб Хасани сначала не подписал документ по проекту "Путь развития" (Development Road). Этот момент, транслировавшийся в прямом эфире, попал в объективы телекамер.

Заметив, что министр не поставил подпись, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди вмешался в ситуацию и поручил ему подписать документ прямо во время церемонии. После этого Вахб Хасани поставил подпись, и мероприятие продолжилось без каких-либо происшествий.

Поначалу произошедшее вызвало предположения о возможных политических разногласиях. Однако позднее стало известно, что причиной задержки стало техническое недоразумение внутри иракской делегации, а не какие-либо разногласия между сторонами.