Павла Дурова объявили в России в международный розыск

Сооснователю Telegram Павлу Дурову в РФ предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, начата процедура его объявления в международный розыск.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск", - отметили в ЦОС.

В сообщении говорится, что "в нарушение российского законодательства администрацией Telegram <...> не удалены многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб".

Часть 1.1 ст. 205.1 УК РФ предусматривает ответственность за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из террористических преступлений и предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с возможным дополнительным штрафом в размере до 700 тысяч рублей либо дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо пожизненное лишение свободы.