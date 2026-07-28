УЕФА осудил ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил возможность продажи части коммерческих прав Международной федерации футбола (ФИФА) в чемпионате мира частным инвесторам.

Организация опубликовала заявление на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В письме союз назвал публикации о планах по продаже доли в чемпионате мира "пересечением красной линии", которую руководящие органы футбола "никогда не должны переходить". УЕФА призвал отнестись к ситуации чрезвычайно серьезно не только национальные ассоциации, но и лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и все заинтересованные стороны.

В заявлении подчеркивается, что "душа и система управления футболом - это не товар, который можно обменять", особенно при отсутствии прозрачности в том, кто получит финансовую выгоду от сделки. Союз добавил, что ни один орган "не является владельцем футбола", и что у ФИФА "нет права его продавать".