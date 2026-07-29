https://news.day.az/society/1850774.html В реке Араз спасли 23-летнего парня - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в реке Араз, протекающей через село Гаралар Имишлинского района, тонет человек.
В реке Араз спасли 23-летнего парня - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в реке Араз, протекающей через село Гаралар Имишлинского района, тонет человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Имишлинской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны.
Спасатели оперативно провели поисково-спасательную операцию и вытащили из воды находившегося в беспомощном состоянии Исмаиллы Рамина Имангулу оглу, 2003 года рождения. Его удалось спасти.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре