Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву

Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели, но определенности нет.

Как передает Day.Az, об этом сообщил источник ТАСС.

"Такая возможность есть, - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос о ближайших двух неделях. - Но конкретики и определенности на текущий момент нет".

Ранее в нескольких западных СМИ появилась информация, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев в ближайшее две недели.