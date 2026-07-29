https://news.day.az/world/1850755.html Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели, но определенности нет. Как передает Day.Az, об этом сообщил источник ТАСС.
Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву
Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели, но определенности нет.
Как передает Day.Az, об этом сообщил источник ТАСС.
"Такая возможность есть, - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос о ближайших двух неделях. - Но конкретики и определенности на текущий момент нет".
Ранее в нескольких западных СМИ появилась информация, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев в ближайшее две недели.
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