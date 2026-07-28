Азербайджан - перекресток культур и цивилизаций - статья в International Policy Digest

Азербайджан на протяжении веков оставался местом пересечения европейских и азиатских культур, религий и цивилизаций, что сформировало уникальное историческое и культурное наследие страны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье регионального координатора Центральноазиатского исследовательского центра производительности (CAPRC) по юго-восточному Висконсину, американского ученого в области европейской геополитики и трансатлантической безопасности Питерп Тейса, опубликованной на сайте International Policy Digest и посвященной культурному и историческому наследию Азербайджана, его городам, природным достопримечательностям и традициям.

В материале рассказывается о многообразии Азербайджана, который автор характеризует как своеобразный "перекресток" между Европой и Азией. По словам Тейса, именно это историческое положение страны способствовало формированию уникального культурного пространства, в котором переплелись различные цивилизации, религии и традиции.

Автор отмечает важную роль Азербайджана в сохранении исламской культуры и архитектуры, выделяя такие памятники, как мавзолеи Гюлистан, Ноя и Момине-хатун. При этом, как пишет Тейс, культурное наследие страны проявляется не только в исторических сооружениях, но и в литературе, ковроткачестве, кухне, виноделии и местных обычаях.

Значительное место в статье отведено Гяндже. Тейс называет второй по величине город Азербайджана одной из поэтических столиц Евразии. Автор напоминает, что Гянджа является родиной Низами Гянджеви и Мехсети Гянджеви, а ее литературное наследие продолжает играть важную роль в культурной жизни города.

Кроме того, Тейс обращает внимание на архитектуру Гянджи, где исторические здания соседствуют с современными постройками. По его мнению, такое сочетание создает своеобразный диалог между прошлым и настоящим.

Отдельно в статье говорится о Кюрдамире, его степных ландшафтах, виноградниках и традиции ковроткачества. Автор выделяет местные вина и сорт винограда Ширваншахи, а также знаменитый ковер "Шилян", получивший название в честь села, где его ткут.

Тейс также рассказывает о Нафталане, известном лечебными процедурами с использованием уникальной нефти. Он отмечает, что этот природный ресурс на протяжении десятилетий формировал облик города, а сегодня вокруг него развивается туристическая и курортная инфраструктура.

Говоря о Газахе, автор акцентирует внимание на его фольклорном наследии и коврах. По его словам, газахские ковры отличаются выразительными геометрическими узорами и цветами, а их образцы представлены в коллекциях крупнейших музеев мира, в том числе Эрмитажа и Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

В отдельной части материала Тейс обращается к южным районам Азербайджана - Сальяну, Джалилабаду, Масаллы и Лянкярану. Автор пишет о природном богатстве этих территорий, Ширванском национальном парке, местных сырах, винограде и винах, минеральных источниках, чайных плантациях и субтропических фруктах.

Особое внимание уделено Лянкярану и сохранившимся здесь гилянским лесам. Тейс отмечает уникальность местной экосистемы и большое разнообразие растительного мира. Лерик, в свою очередь, автор называет "землей долгожителей", рассказывая о местном Музее долголетия и истории пастуха Ширали Муслимова, который, согласно местным сведениям, прожил до 168 лет.

По мнению Тейса, географическое и климатическое разнообразие Азербайджана отражается и в его гастрономических традициях. В качестве примеров он приводит вино Кюрдамира, сыры Джалилабада, чай и цитрусовые Лянкярана.

В заключение автор подчеркивает, что культурное наследие Азербайджана невозможно рассматривать отдельно от его природного разнообразия, истории и литературных традиций. По его словам, от Нахчыванской Автономной Республики до Абшеронского полуострова исламское и мультикультурное наследие страны остается ярким и многослойным.