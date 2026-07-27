США сокращают процедуру рассмотрения заявлений на убежище

Служба гражданства и миграции США (USCIS) упростила процедуру рассмотрения заявлений на убежище, отменив ранее обязательный этап проведения собеседования с заявителем.

Как передает Day.Az, теперь миграционные дела могут направляться в миграционный суд без такого собеседования, что, по мнению ведомства, позволит сократить общую продолжительность процедуры.

Официальная цель изменений - сократить накопившуюся очередь из заявителей, ожидающих решения.

При этом новая процедура также направлена на более быстрое рассмотрение дел людей, которые, по оценке американских властей, используют затягивание миграционных процедур для продления своего пребывания в США.