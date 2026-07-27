https://news.day.az/world/1850511.html В Саудовской Аравии горит нефтеперерабатывающий комплекс - ВИДЕО В Саудовской Аравии с ночи горит нефтеперерабатывающий комплекс в Абкайке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Саудовской Аравии горит нефтеперерабатывающий комплекс - ВИДЕО
В Саудовской Аравии с ночи горит нефтеперерабатывающий комплекс в Абкайке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее власти Саны (хуситы) заявили, что они осуществили удары беспилотниками по ключевым объектам инфраструктуры, обеспечивающей поставки и транспортировку нефти, связывающим восточную часть Саудовской Аравии с городом Янбу.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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