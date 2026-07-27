Пашинян и Путин провели телефонные переговоры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, стороны обсудили повестку армяно-российских отношений, в частности, проблемы, возникшие в двусторонних экономических отношениях.

Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и призвал принять меры для урегулирования этих вопросов, говорится в сообщении.

Относительно содержащегося в заявлении лидеров 4 стран ЕАЭС призыва о проведении референдума о членстве Армении в ЕС Пашинян подчеркнул, что проведение референдума практически возможно только в случае официального обращения Еревана к ЕС по вопросу членства в блоке.