Посла Франции вызвали в МИД Ирана

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Франции в Тегеране Николя Роша, призвав французское правительство положить конец "необоснованным действиям".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, статью об этом опубликовала газета Le Figaro.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ирана Исмаила Багаи, вызов посла в МИД произошел после задержания на прошлой неделе двух французских дипломатов, работающих в Тегеране. Иранская сторона отметила, что французское правительство под "надуманными предлогами" вмешивается во внутренние дела страны.

Багаи заявил, что правительство Франции должно прекратить подобные шаги и вмешательство. По его словам, деятельность двух задержанных французских дипломатов, по оценке иранских властей, "ни в коем случае не может считаться обоснованной".

Французская сторона пока не сделала официального заявления по этому поводу. Инцидент произошел на фоне роста дипломатической напряженности между двумя странами.