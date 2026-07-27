Посла Франции вызвали в МИД Ирана
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Франции в Тегеране Николя Роша, призвав французское правительство положить конец "необоснованным действиям".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, статью об этом опубликовала газета Le Figaro.
По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ирана Исмаила Багаи, вызов посла в МИД произошел после задержания на прошлой неделе двух французских дипломатов, работающих в Тегеране. Иранская сторона отметила, что французское правительство под "надуманными предлогами" вмешивается во внутренние дела страны.
Багаи заявил, что правительство Франции должно прекратить подобные шаги и вмешательство. По его словам, деятельность двух задержанных французских дипломатов, по оценке иранских властей, "ни в коем случае не может считаться обоснованной".
Французская сторона пока не сделала официального заявления по этому поводу. Инцидент произошел на фоне роста дипломатической напряженности между двумя странами.
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