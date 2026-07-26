Иран готов продолжить переговоры с США

Иран не выходил из переговоров с США, а лишь временно приостановил переговорный процесс, о чем сообщил Пакистану, выступающему посредником.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на источники.

По данным издания, Тегеран выступает за продолжение переговоров с США на основе ранее достигнутого между сторонами меморандума о взаимопонимании.

Источники утверждают, что Иран предлагает сначала обсудить ситуацию в Ормузском проливе, затем вопрос разблокировки замороженных активов, а уже после этого - свою ядерную программу.