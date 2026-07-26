Царукяну предъявлено новое обвинение

В отношении лидера партии "Процветающая Армения", олигарха Гагика Царукяна возбуждено новое публичное уголовное преследование по статье об уклонении от уплаты налогов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам после допроса, длившегося более 12 часов, сообщил один из защитников Царукяна Эмин Хачатрян.

Напомним, что ранее Царукяну предъявлены обвинения в организации мошеннической схемы и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Согласно следственным материалам, в период с 2022 по 2024 год подконтрольная ему группа, заявляя о намерении развивать торгово-экономическое сотрудничество Армении и Ирана, создавала совместные структуры с участием иранских граждан. Среди них упоминается Армяно-иранская торговая палата. По данным правоохранительных органов, действия фигурантов причинили государству ущерб более чем на 21 миллион долларов.

Другой эпизод связан со сделкой по поставке топлива. По версии следствия, Царукян совместно с еще одним лицом организовал хищение 934 тысяч долларов, принадлежавших гражданину Ирана.

Отдельное уголовное производство касается незаконной охоты на диких животных и птиц. Во время обысков в доме бизнесмена обнаружили трех львов и четырех тигров, которых после усыпления перевезли в Ереванский зоопарк. Кроме того, правоохранители изъяли около 190 чучел животных и птиц. Следствие оценивает ущерб, нанесенный окружающей среде, более чем в 81 тысячу долларов.

Одно из последних преступлений Царукяна то, что он, наряду с Кочаряном и Карапетяном, пытался подкупить избирателей. Были выделены огромные средства на то, чтобы привести "нужных избирателей" из других стран, которые отдали бы голос за них за денежное вознаграждение.